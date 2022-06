Kubo busca nuevo destino

El japonés, afectado por el problema con los extracomunitarios, deberá buscar una nueva salida. Se sopesa si será una nueva cesión o una venta.

Por Jorge C. Picón - El bloqueo de extracomunitarios que vive el Real Madrid afecta directamente a Take Kubo. El plan desde el verano pasado era que el japonés tuviese una oportunidad con el primer equipo, pero las dificultades que están teniendo Vinicius, Rodrygo y Militao para conseguir el pasaporte español provocan que no tenga hueco en la plantilla. Por tanto, por cuarto verano consecutivo, se busca una salida para él. Tanto el Madrid como sus agentes trabajan en encontrar un nuevo equipo en el que seguir creciendo.

Sin embargo, el debate está ahora en si se irá cedido o a través de una venta. Por primera vez desde su llegada cabe la posibilidad de que se marche sin fecha de regreso, aunque en tal caso el club siempre se guardaría parte de los derechos y/o un derecho de tanteo para no perder el control sobre él. Kubo está dispuesto a escuchar ofertas y elegir la que más le beneficie en su futuro, sin importar la forma en la que salga. Eso sí, cualquier decisión será de la mano del club, con el que hay una gran relación.

La prioridad es LaLiga

La prioridad es jugar en España, aunque ha tenido contacto con clubes de otros países. Seguir en LaLiga, donde ya lleva tres años y ha jugado en tres equipos diferentes: Mallorca, Villarreal y Getafe. El primero, donde ha pasado el primer y el tercer año cedido, parece ahora un destino menos probable después del menor protagonismo del que gozó al final del curso pasado tras la llegada de Javier Aguirre al banquillo. Con el mexicano pasó de ser titular indiscutible a solo empezar dos de ocho encuentros. Otros muchos equipos de la categoría aspiran a contar con Kubo, que acelerará los contactos una vez acabe la concentración de la selección japonesa.

El atacante se encuentra en su país disputando una serie de amistosos preparatorios para el Mundial de Qatar. Jugó 20 minutos contra Paraguay y 90 contra Ghana, partido en el que marcó el tercero de los cuatro goles de su equipo con un buen remate de primeras. Todavía tiene por delante dos encuentros más, contra Túnez y Hong Kong para sumar minutos antes de marcharse de vacaciones.

A Take le quedan dos años de contrato en el Madrid. En el club han seguido su evolución de cerca, manteniendo el contacto con él en todo momento. Incluso cuando tuvo la lesión de rodilla esta temporada, viajó a Valdebebas para realizarse pruebas. Se valora positivamente la gran rehabilitación que tuvo después de aquel problema físico. Sin embargo, entendiendo que no ha sido una temporada sencilla, en la dirección deportiva piensan que debe dar un paso adelante en sus cifras para poder hacerse un hueco definitivo en la plantilla. Ha acabado este curso con dos goles y tres asistencias.

Será otro verano de cambios para Kubo. Muchos pretendientes de los que al final solo quedará uno. Será el que mejor proyecto deportivo le ofrezca al zurdo, que prioriza contar con minutos por encima de cualquier otra cosa. Esa ha sido su premisa todos estos años y no va a cambiar ahora. El objetivo sigue siendo el mismo: tener la oportunidad de triunfar en el Real Madrid.