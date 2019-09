Buena noticia para el Real Madrid: Kroos valora dejar la seleccion alemana

Toni Kroos solo tiene 30 años pero lleva una década en la élite y eso pesa. Jugar tantos partidos en la última temporada con el y no acabarla a su máximo nivel y ser junto a Neuer el único que sobrevive a aquella selección que maravilló en 2014.

Sobre su ausencia en los últimos encuentros del combinado germano, explicó los motivos de su renuncia.

“En mi opinión necesitaba y quería ser más consistente con los partidos importantes que tendremos. Al final de la temporada me sentía más cansado de los habitual y pasé por una fase de consumo excesivo de energía, además arrastraba problemas físicos”.

En su retorno ha vuelto a ser preguntado sobre su posible retirada en la selección y el madridista no ha sido tajando a la hora de responder dejando la puerta abierta a un posible adiós.

“Después de la será un buen momento para pensar en ello (la posible retirada del equipo nacional). No me suicidaré si no termino mi carrera ganando una Eurocopa”