Kroos: "La situación de Bale en el Real Madrid es insatisfactoria para todos"

El centrocampista alemán analizó la situación de su compañero: "Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora".

El futuro de Gareth Bale parece destinado a no estar en el después de una temporada en la que no ha jugado demasiado e incluso sus compañeros en el vestuario como es el caso de Toni Kroos admiten que la situación no es agradable.

"No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí al principio y luego que no otra vez. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil", dijo en un podcast llamado Lauschangriff.



Kroos cree que a veces los medios de comunicación sacan demasiada punta de los actos de Bale. "Ciertamente no es tanto como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado algunas cosas bastante importantes juntos".