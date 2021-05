Kroos carga contra los árbitros por el Real Madrid - Sevilla: "Si al final no ganamos, también será por esto"

El centrocampista alemán del conjunto merengue criticó duramente el arbitraje de Martínez Munuera en la 35ª jornada de LaLiga.

El Real Madrid sigue mostrando su malestar con los árbitros. Toni Kroos ha sido el último miembro del club blanco en mostrar su indignación con el aritraje de Martínez Munuera en el duelo ante el Sevilla de la jornada 35ª de LaLiga cuando revocó un penalti sobre Benzema tras apreciar con la ayuda del VAR una mano previa de Militao dentro del área.

"No suele ocurrir a menudo, pero fue uno de esos días en los que para nada estuve de acuerdo con el árbitro. Cuando tienes la sensación de que estás siendo desfavorecido de esta manera, solo puedo decir lo siguiente: no puede ser. Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la LaLiga. Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación. Lo tengo claro. No es que deje un sabor amargo, me enfada bastante", comento en su podcast.

De hecho, el alemán apunta a que es revelador que Zidane también le recriminase la acción al árbitro: "Zizou no suele mojarse con decisiones arbitrales, pero, que acudiera al árbitro nada más terminar el partido, también fue prueba de que sentía que le había tomado el pelo. Y yo, también. Se lo dimos a entender de manera bastante clara. Intentó justificarse pero, en mi opinión, se trata de un desacierto en toda regla".

Asimismo Kroos explicó cómo se encuentra tras dar positivo en coronavirus y espera estar recuperado para la Eurocopa 2021 con Alemania: "Por lo general, me siento débil. Es algo que no deseo a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir. Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal. Y si son dos o tres días más, pues que así sea. Lo que sí puedo es despreocupar a la gente: llegaré y estaré listo".