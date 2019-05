Kondogbia y Garay se apuntan para la final de la Copa del Rey

Los dos futbolistas estaban tocados pero este miércoles han vuelto a entrenarse y sólo Cheryshev sigue en la enfermería.

El apura los últimos entrenamientos para preparar la final de la en la que se medirán al el próximo sábado 25 de mayo en el Benito Villamarín de . La sesión de este miércoles dejó buenas noticias para Marcelino García Toral, que al fin ha podido contar con Ezequiel Garay y Goffrey Kondogbia.

Los dos futbolistas participaron en el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y el preparador asturiano ya cuenta con todos sus jugadores a excepción de Denis Cheryshev, que es el único futbolista de la primera plantilla que sigue en la enfermería de cara al partido más importante del curso.

Kondogbia no sólo fue la novedad en el entrenamiento, si no que atendió a los medios en rueda de prensa y aseguró que “estoy bien. La verdad que no al 100% pero contento de volver a disfrutar en el campo. Después del Rayo para mí era fijo que iba a volver, pero con la recaída tenía dudas. El cuerpo médico ha hecho un gran trabajo y yo también he trabajado mucho. Hay que decirlo”.

El centrocampista francés también mandó un mensaje a la afición de cara a la final del próximo sábado: “Gracias por todo. Han estado siempre desde el principio de temporada y hasta el final. El sábado habra 20.000 y necesitamos su apoyo para intentar ganar este partido”.