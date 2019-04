Koke, sobre la expulsión de Diego Costa: "Siempre que venimos al Camp Nou pasa algo"

El mediocentro del Atlético de Madrid se quejó de los arbitrajes que tienen los colchoneros cada vez que visitan al Barcelona.

Tras la derrota del Atlético de Madrid en el Camp Nou ante el , Jorge Resurrección 'Koke' se quejó de los arbitrajes que tienen los colchoneros cada vez que visitan al cuadro catalán. Y es que la expulsión a Diego Costa fue la gran polémica arbitral que marcó el encuentro.

EL BARCELONA, CASI CAMPEÓN

"Prácticamente el Barça es campeón de Liga. Ha sido un partido muy raro. Estábamos muy bien hasta la expulsión. Todos los detalles iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí pasa algo. En los últimos 11 partidos son 7 expulsiones y no son todas justas".

LA EXPULSIÓN A COSTA

"No lo he visto, lo veré en la tele. Siempre nos pasa algo aquí. Hay que mirarlo. No hemos visto a Diego. Ya nos dirá".

QUÉ LE DIRÁN A COSTA

"No sé qué le diremos, ahora estamos en caliente. Hay que ver lo que ha pasado y y ya hablaremos en el vestuario y nadie lo tiene que saber…

OBLAK, FIGURA

"Cuando estás con diez contra uno de los mejores equipos del mundo y al que le gusta tanto manejar la posesión es normal que cueste. El equipo ha dado la cara con diez, hemos tenido alguna ocasión de marcar y no ha podido ser. Luego ellos, con la calidad que tienen, te marcan".

OBJETIVO

"Ahora tenemos que pensar en ganar el sábado e intentar quedar lo más arriba posible en Liga".