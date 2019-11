Koke: "Los resultados llegarán si jugamos con la intensidad del segundo tiempo"

El capitán del Atlético de Madrid y su entrenador, Diego Pablo Simeone, comparecieron tras el choque ante el Sevilla y analizaron el partido

El centrocampista y capitán del , 'Koke' Resurrección pasó por los micrófonos de Movistar La Liga tras el empate de los rojiblancos ante el (1-1) y repasó todo lo sucedido sobre el terreno de juego en el Sánchez Pizjuan.

"Teníamos que tener paciencia. Sabemos jugar, tenemos personalidad para jugar, que hiciéramos el primero, y que iba a llegar el segundo. Creo que el equipo lo ha intentado de todas las formas y no ha podido ser la victoria, pero bueno, tenemos que seguir con esta línea de trabajo, que todavía queda temporada y podemos hacer bien las cosas", expresó sobre el impulso de la segunda parte.

Precisamente, sobre el cambio en la tendencia y el juego del Atlético de Madrid se ha referido el capitán colchonero.

"Tenemos que trabajar como en el segundo tiempo. Esa es la línea, queremos victorias, la Liga está un poco extraña, los grandes no ganan partidos... Esto es trabajar y trabajar".

Sin duda, uno de los temas más candentes del encuentro fue la retención del balón de Koundé y que se protestó para que fuese penalti para el Atlético. Koke fue sincero sobre el asunto.



"Parecía que había dado en la mano, luego ha retenido el balón... Álvaro va con ganas y, bueno, el árbitro no lo ha querido pitar o no lo han querido ver desde el VAR. Esto es el fútbol. Antes nos han dado un penalti y no nos han dado en la última jugada un penalti", expresó.

¿Qué es lo que le falta al equipo de la capital de para poder rematar los encuentros? El capitán del Atlético contesta a esta cuestión.

"Creo que todos tenemos que dar ese pasito de más para ganar los partidos. Se está haciendo un gran trabajo,y hay días para mejorar. Estamos haciendo un gran grupo, gente nueva y nos tenemos que adaptar al juego del equipo. Seguro que poco a poco van a llegar los resultados si jugamos con la intensidad del segundo tiempo".

SIMEONE, OPTIMISTA CON LA REACCIÓN ROJIBLANCA

Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue optimista con la reacción que tuvo su equipo tras el descanso, en el que incluso pudieron llevarse el choque ante el Sevilla.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, comenzó analizando la jugada de Koundé. "Fue muy rápida. Está el VAR para tomar la decisión. No era fácil porque estaba en la línea. Pero me quedo con otras cosas más importantes", analizó.

"Me quedo con la reacción del equipo"

Otro de los temas por los que fue cuestionado el preparador colchonero fue por la reacción en el segundo tiempo. ¿Qué es lo que faltó en el Atlético para terminar de llevarse el encuentro?

"Tratamos de hacer un partido asociado. El primer tiempo fue chato para los dos, ninguno tuvo superiodidad. En el segundo hicimos dos cambios importantes para intentar presionar más rápido a los tres centrales del Sevilla. Lo interpretaron muy bien. Correa-Arias fueron peligrosos. Llegaron jugadas peligrosas que nos llevaron a poder ganar el partido. Me quedo con la reacción importante", expresó.

"Los merecimientos se muestran con los hechos, no con las palabras"

Además, Simeone también comentó sus impresiones acerca del Sevilla, que especialmente en la primera parte, tuvo contra las cuerdas al Atlético.

"Lo veo muy bien. Compite siempre bien. Tiene muchos jugadores, una plantilla amplia. Le da para hacer cambios. Tiene los dos centrales lesionados. Hoy no jugó Fernando. Está el Mudo, Banega... tiene muchas variantes. Si mantiene la regularidad va a competir", declaró.

Para terminar, Diego Costa fue otro de los nombres del partido. Un penalti fallado, un gol anulado por el VAR... el delantero de Lagarto fue sin dudas uno de los grandes protagonistas.

"Diego está en su mejor momento físico. Cuidándose, entrenando, trabajando... Trabaja pero no puede encontrar el gol. Cuando alguien trabaja como Diego... hay dos opciones: o estás con Costa o sin Costa. Si das la vida como Costa yo confío en él"