Jorge Resurreción "Koke", uno de los pesos pesados del vestuario del , ha sido protagonista en el programa "Radiogaceta de los deportes" de RNE, donde ha repasado la temporada del Atlético de Madrid. El canterano ha hablado de todo: de la temporada de su equipo, de su manera de jugar al fútnol, del , de Messi y de Simeone.

En la opinión de Koke, la temporada del Atleti ha sido buena: "La expectativas eran muy altas pero hay que ver la realidad. Para mí el equipo ha estado bien, es una gran temporada en la que hemos perdido partidos puntuales importantes. Tenemos la decepción de la Juve, pero al final te echa un gran equipo. Yo creo que la pega ha sido la Copa. Debimos pasar de octavos. En general es buena temporada porque vamos a quedar de nuevo segundos en Liga por delante del Madrid" dijo Koke.

Acerca de la manera de jugar del Atlético de Madrid, Koke explicó: "Llevamos con el mismo estilo siete años que han sido los que nos han hecho triunfar. Cuando hemos intentado cambiar nos ha ido peor, entonces ¿para qué vamos a cambiar?" Es algo que no me entra en la cabeza. Es normal que nos critiquen porque tenemos buenos futbolistas para jugar bien al fútbol pero... ¿qué es jugar bien al fútbol?" se pregimtó en voz alta. Koke añadió que "Para mí jugar jugar bien al fútbol solo juega el Barcelona. Es favorito para ganar la Champions. Si está bien Messi hay poca cosa que hacer (risas) No hay ninguno como Messi y no lo va a haber hasta dentro de muchos años". En cuanto al Madrid comentó "El Madrid no juega como el Barcelona y ha ganado tres Champions seguidas".

Sohbre Simeone Koke manifestó que "ha cambiado la historia del Atleti. Nos ha hecho sentirnos gente importante y futbolistas buenos con mentalidad ganadora." Y en cuanto a Antoine Griezmann, Koke comentó que Antoine "tiene contrato y en principio se quedará. Él está contento aquí, está haciendo bien las cosas y salvo que pase algo extraño o fuera de nuestra incumbencia se quedará".