Koeman y el Barça confían en contar pronto con Ilaix

El club y el jugador tratan de acercar posturas para firmar una renovación por tres temporadas. El técnico le quiere al 100% para el inicio de LaLiga

El Barça e Ilaix Moriba siguen sin llegar a un acuerdo para que el centrocampista de la cantera siga vestido de blaugrana. El contrato del hispanoguineano termina en junio de 2022 y el Barcelona no quiere ni valorar la posibilidad de que la perla de la Masia se marche gratis una vez finalice su vínculo a final de la próxima temporada. Para eso ha tomado una medida radical: Ilaix, que todavía tiene edad juvenil, no va a estar ni con el primer equipo ni con el filial hasta que firme una ampliación de contrato con el club. Se entrena con el B, pero no jugará partidos.

Hace un par de semanas, la negociación estaba en un punto muerto. Incluso alguien del club sospechaba de una interferencia importante del Real Madrid para bombardear la renovación, algo que el entorno del joven jugador desmintió con rotundidad. Pero en los útimos días parece que la sintonía entre el Barcelona e Ilaix ha mejorado. Lo ha adelantado este martes Mundo Deportivo y lo puede confirmar Goal. Parece que la música suena mejor y los representantes del futbolista ya no ven con tan malos ojos la renovación del contrato para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2024. El jugador entonces tendrá 21 años.

A día de hoy, la voluntad de ambas partes es seguir juntos. Ilaix quiere triunfar en el Barça y la entidad blaugrana quiere evitar a toda costa perder a una de sus principales figuras formadas en la cantera. La situación es límite, porque el futbolista lo está pasando mal. Incluso, en las últimas horas ha publicado un vídeo en el que varios usuarios en las redes sociales le insultan con comentarios racistas por no haber firmado ya la renovación. También es límite para el equipo, porque Ronald Koeman quiere contar con él lo más pronto posible. Le quiere en la pretemporada y piensa en tenerlo al 100% para el inicio de LaLiga, que empieza el 15 de agosto con el partido ante la Real Sociedad en el Camp Nou.

En el tramo final de temporada, Koeman ya confió en Ilaix. Incluso más que en Riqui Puig, que está brillando en los amistosos de pretemporada disputados hasta ahora. Moriba jugó el mismo número de partidos que Riqui (14), pero la diferencia de minutos es enorme: 537 para Ilaix, 282 para Puig. A falta de fichajes y con Pjanic y Coutinho en la rampa de salida, el técnico neerlandés tiene toda la intención de contar con Ilaix como uno más de la primera plantilla y no quiere asumir que el centrocampista se tenga que quedar toda la temporada en el filial, viendo los partidos del primer equipo desde la grada o por la televisión.