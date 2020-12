Koeman: "Veo a Messi muy metido en el Barcelona"

El técnico azulgrana habló para los medios del club y repasó lo que ha sido el 2020, entre otros asuntos.

Ronald Koeman ha dado, en los últimos días del 2020, una entrevista a los medios del FC . El técnico holandés ha repasado sus primeros meses al frente del cuadro de la Ciudad Condal y ha hablado sobre Messi, Ansu Fati o Pedri, entre otros.

Ve a Messi implicado

"En principio, esto es para cualquier jugador. Si está en condiciones de jugar y es tan bueno, juega. Y claro, Leo tiene más años que antes, pero todavía es un jugador al que le gusta mucho estar allí y sobre todo ganar partidos, está disfrutando cada día con los entrenamientos y está muy metido. Yo como entrenador hablo con mis jugadores, y también hablo con Leo sobre esto y sobre otras cosas porque es capitán del equipo también, y hay cosas de vestuario, hay normas, y hablamos de muchas cosas, no sólo del juego. Es decir, éste es el trabajo diario de un entrenador que tiene comunicación con sus futbolistas".

Elogios a Ansu Fati y Pedri

"Hablar de gente joven también es bonito, lo merecen, pero también son gente que tiene que aprender muchísimo todavía, porque tienen 17 o 18 años en el sentido de Ansu y de Pedri, pero lo que han hecho, estar al nivel máximo en el primer equipo de Barça, es algo muy grande. En el caso de Pedri, a su edad, llegando del y jugando ya en partidos contra el Madrid o el y con el nivel que ha demostrado, es fantástico. Es importante para un club tener a gente joven que vaya teniendo oportunidades, hay que cambiar el equipo poco a poco, necesitamos aún tener a los grandes, pero no lo serán toda la vida y hay que buscar cambios con tiempo, con tranquilidad, y, una vez más, Pedri ha ganado sus minutos en los partidos en los entrenamientos porque a mí me ha demostrado ser muy bueno y que puede jugar en un equipo como el Barcelona".

Sincero sobre el Camp Nou sin público

"El tema de la Covid también ha sido nuevo para mí, y me cuesta. Sí, sí que se nota. Cuesta sobre todo en los partidos en casa, porque en un campo tan grande, que no haya gente, lo hace más complicado para el jugador. Después de un tiempo quizás estás más acostumbrado a jugar sin público, pero creo que cada vez que un jugador salta al campo donde no hay nada de ambiente, donde se escucha todo, es algo raro..., te falta mucho el ambiente"

Narra su experiencia con el coronavirus

"Lo pasamos mal en el sentido de que no me encontraba bien, me encontraba muy cansado, tenía fiebre, por la noche estaba peor, pero no fue muy grave. Pero sí tenía la sensación de no estar bien, de sentirme cansado".

Podría haber seguido siendo seleccionador holandés

"Sí, puede ser que sin el coronavirus hubiera seguido con . Cuando me llamaron en enero para preguntarme si tenía interés en venir dije que faltando cuatro o cinco meses para la no podía dejar la selección. En marzo, cuando supimos que no íbamos a jugar la Eurocopa, mi situación personal con Holanda cambió, porque quién me hubiera dicho que en verano sí que habría una Eurocopa normal, con público, en diferentes países..., la situación ha cambiado, y tal vez si no hubiéramos tenido la Covid-19 habría tenido que esperar unos años más".

El Barça y su familia

"En el Barça siempre que se necesitaba un entrenador mi nombre ha sonado, por parte del club, de la gente, pero también por mi parte, porque he dicho muchas veces que para mí era un sueño poder entrenar al Barcelona. Ahora tuve la oportunidad, y tanto mi mujer como mis hijos sabían que estoy encantado, incluso ellos prefieren vivir aquí antes que en Holanda, así que no es un tema sólo deportivo, también es un tema de vida, siempre nos hemos encontrado como en casa, pero sobre todo ellos sabían que para mí ha sido realizar un gran sueño".

El momento del club azulgrana

"Tenía el sueño de entrenar al Barcelona. Creo que tampoco puedes esperar el momento que todo funcione bien. Si un equipo tiene muy buenos resultados, un equipo no cambia de entrenador. Siempre que hay un cambio es porque la gente no está contenta, porque el equipo no gana..., no sé si he sido valiente, creo que cualquier entrenador que tiene la oportunidad de venir, dice "¡voy!". Por el afecto de la gente, por el afecto del Club, por mi relación personal... Conozco bien la entidad, a la gente, estuve seis años como jugador y un año y medio como ayudante de Van Gaal , sabía que era un momento complicado, con cambios importantes en la institución, pero soy el entrenador, tenemos que jugar bien y ganar los partidos, el resto no lo podemos controlar".

¿Cuáles son los objetivos?

"Los objetivos, estando en un club como el Barça, es ganar cosas. Creo que al final jugamos para ganar partidos y para ganar títulos. No se dan primas para quedar cuarto, se dan por quedar primero. Es la mentalidad que debe existir aquí, no podemos conformarnos con menos. Sabemos que es una temporada con cambios, la situación económica del club, con muchas cosas de temas de salarios con los jugadores, es un momento complicado para todos los clubes por el tema de la Covid. Pero hoy en día el Barcelona sigue siendo un equipo que debe ganar, sabiendo que hemos hecho cambios, pero aspiramos al máximo y hay que exigir al máximo. Ha sido la mentalidad y hay que seguir con esta mentalidad".

¿Hay presión por haber sido jugador?

"Cualquier entrenador que llega a un club como el Barça tiene que ganar para que la gente esté contenta. Claro que puedes tener un buen nombre, lo que has hecho antes como jugador, pero al fin lo que cuenta son los partidos, son los títulos y las cosas que ganas. Si ves mi carrera como entrenador, bueno, en Holanda sí, pero en muchos otros casos como con el , el o el y el en , no estuve en equipos muy grandes que aspiraran a todo. Ahora también me tengo que ganar a la gente y me he dado cuenta de que las cosas no vienen fácilmente. Creo que hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que dar confianza, hay que dar oportunidades a los jóvenes y hay que valorar después de un tiempo. Uno tiene que trabajar y demostrar como entrenador que es válido para este club".