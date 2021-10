Koeman, sobre el altercado con el coche: "Es un problema social, tienen problemas de educación"

El entrenador exige soluciones para que no vuelva a suceder un episodio como el vivido dentro de su vehículo al salir del Camp Nou tras el Clásico

Ronald Koeman vivió el domingo una situación lamentable al salir del Camp Nou tras la derrota del Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid. El técnico neerlandés fue insultado, escupido y zarandeado cuando salía por el acceso 14 del estadio por algunos energúmenos que no dudaron en lanzarse sobre el vehículo del entrenador azulgrana.

Este martes, buena parte de la rueda de prensa previa al partido del miércoles ante el Rayo Vallecano ha estado centrada en el triste episodio del domingo. Para Koeman, el principal problema es de educación y pide "fórmulas para que esto no se repita".

Todas las preguntas y respuestas de la rueda de prensa

Partido diferente: "Creo que es un equipo que ha subido en el último momento, pero están haciendo una gran temporada hasta ahora. Es un equipo agresivo. Recuerdo el partido de Copa del año pasado, que fue complicado. Si seguimos en la línea de los últimos tres partidos en casa hay muchas cosas que hemos hecho bien y tenemos posibilidades de ganar el partido".

Altercado con el coche: "Solución no creo que haya. Para mi es un problema social. Son culés o gente que tienen problemas de educación, no saben qué son las normas y los valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas. Parece que ha sido solo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, con sus familias, han pasado lo mismo. Puede ser que por ser el culpable ha sido más exagerado, pero a todos les ha pasado esto, hasta a Carles Puyol. El club sabe que no se puede salir como cualquier otra persona, hay que buscar fórmulas para que esto no se repita. No hay que darle más atención, es un problema social que hay en todo el mundo, no solo aquí".

Miedo dentro del coche: "Los de detrás grababan un documental, tiengo las imágenes. Había dos personas atrás y mi mujer al lado. Pero miedo no. En un momento dije, voy a salir, pero no lo hice. Entiendo que la gente no está contenta, pero no esperas esto. Al salir hay mucha gente en la calle, con cámaras y teléfonos, con Tik Tok. Hay gente con muchos seguidores, esperan a grabarte y hay que ser formal. Es un problema de educación".

Lesiones: "En general, estamos preocupados por las lesiones que tenemos y que hemos tenido. Según gente, tuvimos una reunión y yo estaba muy cabreado por este tema. Estamos intentando analizar cada situación de lesión y cuál es la mejor forma de recuperarse. Puede ser que Pedri esté un poco más de tiempo fuera, pero ha tenido la lesión y hay que estar preocupado. No ponemos fecha ni a Dembélé, ni a Araujo, ni a Pedri. Una vez más, hablamos cada día sobre este tema. Si hablas cada día no hace falta cabrearse, porque sabemos exactamente lo que hay".

Renovación de Dembélé: "Lo más importante es que queremos que Ousmane se quede. Es un jugador importante, con calidades diferentes arriba y en banda. Nuestro principal objetivo es renovarle el contrato. Otra cosa es si él no quiere renovar. Tendríamos que hablar cuál es la mejor manera de afrontarlo, porque cada situación es diferente. Todavía pensamos que podemos renovarle. No hemos hablado de la estrategia si no renueva".

Vale la pena seguir: "Es verdad que no me gusta. Mejor que aplaudan que esto, es verdad. Pero la gente sabe que estamos mejorando cosas, no hay que fijarse en un resultado. Entiendo que estén decepcionados por perder contra el Madrid, pero tenemos cosas buenas. Soy mayorcito, quiero disfrutar y estar en un sitio donde creo que tengo que estar. También disfrutar del ambiente que había el otro día en el campo. Sé como funciona. Si son ochos años más, disfruto ocho años más. Si es un año o tres meses no hay ningún problema".

Estado físico del Kun Agüero: "Lleva dos semanas y media en los entrenos. Ha mejorado mucho físicamente. Le hemos dado minutos en los partidos. No está para noventa minutos, pero sí está en condiciones para poder iniciar el partido o como hemos hecho, en la segunda parte. Puede estar más tiempo en los partidos".

Presión en equipos grandes: "Depende de si ganas o pierdes, de si hay buenos resultados. En cualquier categoría, siendo entrenador tienes presión. Pero sobre todo en los equipos grandes hay más. Ancelotti, como entrenador experimentado, lo sabe perfectamente. Es verdad que hablamos sobre esto y me dio ánimos. Él ha estado en equipos grandes y cuando las cosas no van como esperas hay más presión".

Ganar fuera de casa: "Siendo el Barça, siempre hay necesidad de ganar el partido. Además, después de un partido perdido. Sabemos que tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar mucho, generar oportunidades y reaccionar bien".

Otro entrenador hubiera aguantado: "No lo sé, de verdad. Es una ventaja conocer la casa, ser exjugador de este club, pero al final te piden lo mismo. Depende de donde has estado, cuánto tiempo llevas siendo entrenador. Es una experiencia. También tener carácter para no marcharse cuando hay viento en contra. Yo no soy así y quiero ver dónde llego".

Está disfrutando en el Barça: "Hay cosas como entrenador que a ti no te gustan, pero sobre todo me gusta estar con los jugadores, hacer entrenos, analizar partidos, preparar el equipo, tener un ambiente ganador, ser respetuoso con los jugadores. Cuando tienes que decidir, tienes que decidir. Esas son las cosas que me gustan. El otro día me encantó el partido, no el resultado porque es un Clásico, pero el ambiente fue muy bueno. Son cosas que a mí me gustan. Si llega un día que no estoy disfrutando me iré tranquilo, jugaré cinco días por semana a golf, que también es un deporte muy bonito. Pero tdavía quiero seguir este camino, estamos mejorando. Es una situación complicada, pero hay futuro en este club".

Reivindicación constante del entrenador: "Ya he dicho varias veces que hay tranquilidad por mi parte y dentro del club. Hemos hablado, me estoy repitiendo, todo depende de los resultados. Es normal, no es algo raro".

Casos de Demir y Riqui Puig: "Es un jugador joven que tuvo sus minutos en el principio. No es fácil estar al nivel de un equipo como el Barcelona. Está mejorando y tiene que esperar sus oportunidades para jugar. Riqui Puig tiene mucha competencia y optamos por lo mejor para el equipo".

Dudas con Ansu: "Tuvo unas molestias que no son por la lesión que tuvo. Todavía es duda. Lo ponemos en la lista y mañana por la mañana decidiremos si puede viajar con nosotros".

Decisión de jugar tras lesión: "Hablo con el jugador, hablo con los fisios y los médicos. Un entrenador nunca le puede decir al médico, si el médico piensa que no está en condiciones, que un jugador tiene que jugar. Escucho siempre porque los médicos saben más que yo. Cuando hemos hablado, tomamos la decisión. Si es una final, siempre puedes tomar un riesgo. También depende del tipo de lesión. Al final, manda el médico y depende de la edad. Si es un jugador veterano, por experiencia puedes escucharle más. Un jugador joven siempe quiere estar. El médico sabe que tiene que decidir".

Rendimiento de Memphis: "Conozco bien a Memphis. En los últimos partidos no ha podido ser un jugador determinante, menos que en anteriores partidos. Pero lo sabe, es crítico consigo mismo. Lo hablamos, sabe donde puede hacer jugadas y donde no. Sabe perfectamente que tiene que mejorar".