Koeman sigue una temporada más como entrenador del Barça

Joan Laporta ha tomado la decisión y el técnico holandés continuará al frente del equipo. Koeman cumplirá su contrato

Terminó el culebrón. Ronald Koeman será el entrenador del Barça, por lo menos, una temporada más. Tal y como ha explicado el presidente del club, Joan Laporta, el técnico holandés seguirá dirigiendo al equipo blaugrana desde el banquillo del Camp Nou, después de varias charlas con el presidente, el vicepresidente Rafael Yuste y el director de fútbol, Mateu Alemany. Finalmente, todos ellos se han puesto de acuerdo y Koeman cumplirá su contrato, que termina en junio de 2022.

Tras una temporada con altibajos, compitiendo LaLiga hasta cometer varios errores en las últimas cuatro jornadas y ganando la Copa del Rey en el mejor momento de juego, Laporta ha decidido dar un voto de confianza a Koeman y optar por la continuidad del entrenador. De hecho, en sus siete años como presidente (2003-2010), Laporta solamente tuvo dos entrenadores: aguantó a Frank Rijkaard tras una temporada en blanco -completó una segunda sin ganar ningún título- y subió a Pep Guardiola del filial para liderar la revolución del Barça post-Ronaldinho. El abogado no se caracteriza por destituir a los técnicos.

La palabras de Laporta

Anuncio: "Daremos continuidad al contrato en vigor que tiene Ronald Koeman. Estamos muy satisfechos porque las conversaciones han fructificado en una unidad de criterio para lo que se tiene que hacer durante la temporada", ha dicho Joan Laporta. "Han sido unas relaciones francas, directas. Era necesario que tuviéramos este período para conocernos. Quiero destacar el comportamiento impecable de nuestro entrenador. Ha demostrado ser un gran profesional. Es lo mejor para el Barça. Le veo muy motivado e ilusionado", ha manifestado el presidente del club.

Peso de la parcela futbolística: "Más allá de las conversaciones con Yuste, Mateu y Planes, con un profesional nosotros no somos tan osados para hablar de temas deportivos. El profesional sabe mucho más. Nosotros hemos hablado de aspectos filosóficos, de mentalidad. Queríamos recoger el sentimiento de los compañeros de junta y del barcelonismo. Koeman ha sido impecable en las explicaciones y el comportamiento. Hemos visto a un Koeman esperanzado de que la temporada será muy buena. A mí me gusta conocer a las personas clave de la institución. Koeman me ha entendido muy bien, pero puede que yo no calibrase suficientemente el impacto mediático que ha generado esta situación. Le dije que lo sentía si esto había generado alguna incomodidad".

Ampliación de contrato: "En breve nos sentaremos para hablar de este tema. No lo hemos querido tocar. Las conversaciones no eran para un tema contractual".

Variables del contrato: "Ronald ya hizo un esfuerzo la temporada pasada. En este sentido, no lo hemos contemplado. Teníamos que conseguir jugadores de una determinada forma y él ayuda en este sentido. Si hay que tratar su contrato para darle continuidad más allá del fin sabe que ya nos sentaremos. Ahora no nos preocupa, tenemos que mejorar la plantilla y en eso estamos de acuerdo con el entrenador".

Tuit de sobre mujeres del representante de Koeman, Rob Janesn: "No comento tuits de mujeres ni de hombres. Hablamos de conocernos más, no se trataba de eso. Siempre nos hemos centrado en Koeman, en conocernos más, en ver en qué se ha fallado y en ver porqué no podemos hacer cosas que queríamos hacer".

No se le podía despedir por falta de dinero: "Eso no es cierto. En el caso de que hubiésemos querido, lo habríamos hecho. Habrían intervenido Rob y Mateu y yo no hubiera tenido interés en el período de reflexión. Si queríamos rescindir, teníamos mecanismos para hacerlo".

Sale reforzado Koeman: "La figura de Koeman sale reforzada. Hemos profundizado en esta relación y estamos muy satisfechos. Le vemos motivado. Cada uno puede verlo como considere, vaso medio lleno o medio vacío. Yo veo el vaso lleno y le veo con mucha fuerza. Está ratificado en el aspecto relacional por la junta directiva".

Decisión unánime: "Sí. Lo hemos ido comentando en las juntas. Lo hemos compartido y ha sido con unanimidad. Todos han podido dar su opinión y así lo hemos decidido".

Decisiones sobre pesos del vestuario: "Las gestiones que estamos haciendo no dependen de si continuaba Koeman. Ya se han iniciado con la mayoría de ellos, vía la secretaría y la dirección de fútbol. Estamos trabajando para hacer los ajustes y para acabar haciendo efectivas las deciciones. Ya hemos hecho incorporaciones y la semana que viene espero anunciar alguna más".

Paralelismo con Rijkaard: "El paralelismo lo veo en la convicción y en la fuerza que tenemos para que Koeman siga. Es diferente. A Rijkaard lo llevamos nosotros y a Koeman no. Necesitábamos este período de reflexión. No ha habido diversidad de opiniones en la junta. Todos teníamos un cierto desencanto por cómo acabó la temporada, pero está superado. Tenemos la convicción de que la próxima temporada se afrontarán las situaciones de otra manera y con otra mentalidad".

Conversaciones con otros entrenadores: "Vosotros habéis nombrado algún entrenador de confianza y con quién hay relación personal. Pero no se ha hablado de nada. Hemos hablado solamente con Koeman".