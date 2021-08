Koeman: "Palo" para Ilaix y apuesta firme por Coutinho y Braithwaite

El técnico holandés habló en rueda de prensa en la previa ante el Athletic Club

La situación de Martin Braithwaite en el Barcelona. "Por mí, creo que Braithwaite tiene que quedarse. Sabemos la situación del club. Si hay un interés por un jugador, escucharemos pero Martin nos va muy bien. Juega en distintas posiciones arriba. Demostró el otro día que es importante para el equipo. Me encanta jugar con él. Es muy disciplinado. Acepta su rol de no jugar siempre. Por mí, creo que debe quedarse"."

La situación de Pedri y la necesidad de tener un descanso por su fatiga acumulada. "He hablado con Luis Enrique. No puedo contar nada de lo hablado, pero nosotros le vamos a dar dos semanas de descanso a Pedri, ha jugado dos torneos durante el verano y necesita tener un descanso por lo menos, de dos semanas"

¿Quién debe llevar el dorsal número 10 que llevaba Messi? "La decisión de quién debe llevar el dorsal 10 es del club, no del entrenador"

Sobre la situación y futuro de Mbappé. "Soy entrenador del Barcelona y entonces no me interesa lo que pase con Mbappé. Es un gran jugador y él debe elegir donde debe ir, no es mi problema".

Umtiti, Pjanic y Collado fuera de la lista. "Nos faltan jugadores. No tenemos a Agüero, Ansu o Mingueza. Hay jugadores como Pjanic o Umtiti que no tienen minutos y saben que tienen una situación complicada en el Barcelona".

Acerca de la situación de Coutinho. "Philipppe está fuera porque necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de ser convocado. Opto por Coutinho, es un gran jugador, puedes ser importante para el Barcelona. Tuvo una lesión que no nos esperábamos y cuento con Coutinho para esta temporada".

'Caso' Ilaix Moriba. "He hablado con Ilaix hace dos o tres semanas, más como persona que como entrenador del Barcelona. Su situación para mi es horrible. Es un chico de 18 años, ha tenido la oportunidad de jugarel año pasado y ahora está en una situación que no juega. El club quiere ofrecer futuro a Ilaix. Y mi consejo a un jugador de 18 años es que el dinero no es lo más importante, es jugar partidos.E ljugador con su gente está decidiendo diferente y estoy decepcionado por eso".

Feliz con Nico González. "Voy a contar con los jóvenes. Si no juegan con el primer equipo, deben hacerlo con el Barça B. A pesar de entrenar, deben competir. Nico, como el resto, es futuro del club".

Las molestias de Gerard Piqué. "Me ha sorprendido la alarma de Piqué de ayer. No son nada sus molestias y está disponible parar sin problemas. Otra cosa es Ter Stegen. Se ha recuperado bien pero necesita entrenar más y veremos cuándo está para jugar".