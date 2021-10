Koeman: "No se puede perdonar tanto porque nos jugamos la vida"

El técnico achaca a los delanteros el sufrimiento de la segunda parte y se muestra satisfecho por el juego de su equipo

Ronald Koeman salvó hoy la papeleta, aunque sufriendo, en uno de los partidos más importantes de este inicio de temporada. Era una final. Ante un rival muy inferior, el Barça se confió y por poco el Dinamo de Kiev no le entregó la carta al peor gestor de partidos de los últimos años, en una segunda parte de un nivel paupérrimo.

Sin embargo, parece que Koeman vio otro partido. Al técnico del Barcelona le gustó el rendimiento de su equipo, al que solamente puso un 'pero': el gol. "No se puede perdonar tanto porque nos jugamos la vida. Menos mal que hemos estado perfectos defensivamente", ha dicho el entrenador del conjunto culé, que ha insistido en la falta de puntería de su delantera: "Estoy contento por el juego del equipo, pero no por la efectividad. Cuando somos tan superiores y creamos tantas oportunidades hay que marcar. Esta es la responsabilidad de los atacantes. Tienen calidad para marcar. Si no tienen calidad no se les puede pedir nada, pero la tienen. Son responsables de sentenciar el partido. Un 3 o 4 a cero hubiera sido un resultado normal".

Preguntado por el descontentamiento general de la afición, Koeman se mostró comprensivo. "Lo entiendo, porque yo también pienso así. Hay que sentenciar el partido por las oportunidades creadas, pero el equipo ha demostrado cumplir con un resultado corto. Pero en el Barça, en un partido como hoy, hay que marcar más goles", comentó el neerlandés.

Proteger a Ansu, fundamental

Koeman fue muy claro a la hora de defender a Ansu Fati, que este miércoles no fue tan determinante como en otros partidos tras la vuelta a los terrenos de juego. Para el técnico, el joven delantero necesita coger confianza y experiencia sin que nadie le meta presión: "No se le puede pedir con 18 años que resuelva todo lo que ha dejado Leo Messi. Tengo que hablar con él sobre esa jugada [la media chilena], porque a lo mejor tenía que dejarla de cara para Coutinho o Busi. Pero hay que ir paso a paso y no esperar milagros de Ansu, ha estado mucho tiempo fuera y no ha cumplido ni 19 años".