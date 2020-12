Koeman: “No hago teatro, si pierdo me cabreo y se lo dije a los jugadores"

Koeman, aún visiblemente enfadado, volvió a recordar el encuentro de Cádiz antes del partido ante la Juventus en Champions League.

Ronald Koeman, técnico del FC , compareció en la rueda de prensa previa al partido ante la , que pondrá el broche a la fase de grupos de la para los azulgrana. El técnico, aún visiblemente enfadado por el resultado en , dejó claro que los goles que encaja el equipo. "Es para estar descontento. Siempre hay que analizar una derrota y hay una diferencia de perder un partido como el del sábado que hacerlo en un campo como el del Atlético. Hay que ver cómo nos marcan, nuestra efectividad. Yo soy alguien que no hace teatro, y no escondo mi enfado y ayer se lo dije a mis jugadores. No se pueden aceptar goles que hemos encajado en algunos partidos".

"Para cualquier jugador que entrena o juega, es una responsabilidad estar aquí. Lo que les digo, se queda dentro. No hay entrenos para poder mejorar muchas cosas, pero hay que analizar. Somos el equipo que en general ha creado cinco o seis oportunidades claras en cada partido, así que hay que buscar el equilibrio para hacer más goles y encajar menos. Nos hemos dejado escapar demasiados puntos por cosas que no podemos dejar", siguió incidiendo el técnico holandés.

De todas formas, Koeman no quiso eludir su responsabilidad en las derrotas, asegurando que el principal responsable es el entrenador. "La responsabilidad es siempre del entrenador porque es quien pone el equipo en el campo y hace los cambios. La máxima responsabilidad está en manos del entrenador".

¿Por qué la diferencia en Liga y Champions? Koeman parece tenerlo bastante claro en ese aspecto. "Los equipos de la Liga nos conocen más y nos encierran más, como el y el Cádiz, estoy seguro que de haber marcado antes, el resultado hubiera sido diferente. Lo único que he dicho sobre los horarios del partidos, que perjudica a nuestros jugadores. Pero hay que ganar los partidos, no hay otro remedio".

También habló el holandés de los horarios de y dejó caer que la lesión de Dembélé viene en gran parte por lo apretado del calendario. "Es una lástima perder a otro jugador por lesión. Notó algo en la segunda parte cuando entró, pensaba que no era nada, y es un paso atrás teniendo en cuenta su historial. Es una razón más por la que me quejo de los horarios de los partidos. No sé quién pone los horarios de los partidos, pero si el martes tienes partido de Champions League, pensando en los equipos españoles, no puedes llegar a las 4 de la mañana. Somos el equipo que hemos jugado cinco partidos fuera de casa a las 9 de la noche. Si juegas el miércoles, tienes un día más para recuperarte, pero no el martes".

Con respecto a Messi, Koeman busca tener comunicación sobre las cosas que pasan en el césped y restarle importancia a lo que viene de fuera. "Lo que yo quiero hacer es tener la comunicación con Leo sobre cosas del partido, como cualquier otro jugador y como los demás capitanes que tenemos y no poner energía en el tema de fuera porque no tenemos ninguna influencia. Yo como entrenador tengo que buscar el máximo rendimiento de cada jugador".

Además, defendió las actuaciones del rosarino, aclarando además que Messi no es el que comete los errores defensivos que tanto penalizan al equipo. "Todavía en nuestro ataque muchas jugadas salen del pie de Messi. Estoy de acuerdo en que se busca a Messi como el principal culpable porque es el mejor del mundo, pero Leo no comete errores defensivos. Nos han marcado goles que no podemos encajar".