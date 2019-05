Koeman: "Mi corazón es del Barcelona pero espero un Ajax - Liverpool en la final"

El legendario jugador culé reconoce que de cara a la final de la Champions prefiere que beneficie a sus jugadores en la selección de Holanda.

Ronald Koeman ha reconocido que sigue siendo aficionado del pero sus labores profesionales como seleccionador de le hacen desear que y disputen la final de la UEFA .

"Herirá a mi corazón del Barça, pero espero una final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Ajax. Sería muy bueno para el fútbol holandés si tuviéramos seis o siete jugadores en la final de la Liga de Campeones" explicó a De Telegraaf.

"Los internacionales luego llegan más tarde de lo planeado. Pero es algo muy hermoso haber vuelto. Los jugadores también mejoran jugando este tipo de finales en ese tipo de escenarios. Eso se aplica a los jugadores del Ajax, pero también a Virgil (van Dijk) Y Gini (Wijnaldum). Para ellos, la experiencia del año pasado fue negativa. Sería genial si volvieran a la final", añadía sobre lo que supondría que sus pupilos jueguen este partido.



Koeman también se congratuló del resurgir del fútbol holandés: "No esperaba que en unos pocos años tendríamos un equipo que participaría de nuevo a este nivel. El Ajax comenzó a cambiar, invirtió y atrajo a jugadores que normalmente no podían obtener. El éxito es genial para el fútbol holandés. La experiencia adicional que ganan los jugadores en la Liga de Campeones es muy buena para su desarrollo. Quizás nunca haya habido una crisis o quizás no se haya desvanecido finalmente".