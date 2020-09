Koeman: "Le recomendaría a Riqui Puig que se fuera cedido"

"Le he comentado que tiene futuro aquí, pero depende del jugador. A los 20 años, los jóvenes deben jugar", dijo el técnico del Barcelona.

El bombazo en Can Barça explotaba en las primeras horas del sábado: según RAC 1, Ronald Koeman no tendría demasiado en cuenta a Riqui Puig para esta próxima temporada y le sugeriría que se fuera cedido en busca de minutos. Después del partido ante el , el propio entrenador holandés confirmó la noticia.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Cabe recordar que Riqui Puig entró poco a poco en el equipo al final de la temporada pasada tras la salida de Valverde y la llegada de Setién y parecía encajar en el nuevo , aunque todo parece haber cambiado y lo mejor para él, según Koeman, sería que se marchara al menos una campaña.

El artículo sigue a continuación

Koeman, que no incluyó a Puig en la convocatoria para el Trofeo Joan Gamper que disputó el Barcelona esta tarde de sábado ante el Elche , reveló: "No es verdad que no cuente con él. Hablé ayer con él. Hablo con los jóvenes, ellos deben jugar. No pueden estar sin jugar. Él, Aleñà, Pedri... le he dicho que lo tiene complicado y que hay mucha competencia".

Y remató: "Le he comentado que tiene futuro aquí, pero depende del jugador. Le recomendaría irse cedido. A los 20 años, los jóvenes deben jugar. No pueden estar parados durante un tiempo. Llevamos tres semanas y tiene competencia".