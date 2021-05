Koeman, a la carga: "Hay que respetar más al entrenador y a los jugadores"

El entrenador holandés fue contundente en la rueda de prensa previa al partido ante el Eibar. "No he notado la confianza del club", dijo

El Barcelona está en una situación crítica. Deportivamente, el presidente dejó claro que el ciclo ganador de los últimos 15 años se había terminado y que este verano habría una profunda renovación en la plantilla. Económicamente, poco que decir, más gastos que ingresos, más de 1.000 millones de deuda y una renegociación que se debe abordar urgentemente para que los bancos dejen respirar al club. A falta de un solo partido para terminar la temporada, lo poco que interesaba preguntarle a Ronald Koeman en rueda de prensa tenía que ver con toda esta situación. El partido ante el Eibar no existió. Y el técnico fue claro. No se siente respetado, como tampoco cree que los jugadores estén respetados, ni por la prensa ni por el club.

Continuidad en el banquillo: "De verdad, no lo sé. No he hablado con el presidente. Hablamos en la comida de hace dos semans y quedamos en hablar al terminar la temporada. Seguramente hablaremos al terminar el partido de mañana. Desde el primer día he dicho que quiero seguir, quiero cumplir mi contrato. Hay cosas que cambiar. Pero la última palabra la tiene el presidente. Vamos a ver".

Gestión sobre su futuro: "Últimamente, en este último mes, creo que hay que respetar más a tu entrenador y hay que respetar más a nuestros jugadores. Entiendo que están tocados por lo que ha salido en la prensa. No merecen este trato, tenemos que hacerlo diferente".

Respeto por parte del club: "En la última parte de temporada no he notado la confianza del club, porque no hemos hablado de futuro. Tengo contrato y entiendo que por los últimos resultados haya dudas, pero hay que hablar. Entiendo donde estoy. A pesar de los cambios que estamos haciendo, hay que ganar cosas. Pero siempre he dado la cara, en todas las ruedas de prensa. He sido el único portavoz del club en mucho tiempo, hay que reconocerlo. Si pensamos que necesitamos a otro entrenador o otros jugadores, perfecto, pero hay que comunicarlo".

Está dolido: "Somos mayores, queremos mucho a este club. Hasta que no sepa exactamente qué puede pasar no puedo contestar. Tengo un año. Voy a hablar con el presidente, me conocéis bien, soy una persona que quiere muchísimo al club. Si el club piensa que no soy la persona que tiene que llevar al equipo la próxima temporada lo hablamos, doy mi pensamiento y nada más. No he hablado con el presi, no puedo contestar."

Valoración de la temporada: "En general, creo que si hablamos de la temporada que hemos hecho, en agosto la firmamos. Hemos ganado la Copa y luchamos por ganar la Liga hasta los últimos dos o tres partidos. El problema ha sido a partir de 2021, donde recortamos la distancia, la imagen del equip y la forma en la que ganamos la Copa dio esperanzas de ganar el campeonato. Estamos tristes porque hay un par de partidos donde no hemos estado a nuestro nivel, donde pudimos hacer algo más, pero general con todos los problemas que hemos tenido y encontrado, la temporada no es mala. Tampoco es muy buena. Es una temporada que está bien, sabiendo todas las circunstancias que hemos tenido en contra".

Planificación de la temporada: "He hecho lo que tengo que hacer como entrenador. Planificar la temporada, hablar de fichajes e intentar mejorar la plantilla. Desde el primer día lo he hecho. Incluso hoy he hablado con Ramon Planes i Mateu Alemany sobre cosas de la próxima temporada. Es mi trabajo. Hasta el último día tengo que hacerlo y me gustaría hacerlo. Tampoco sería bueno para el club. Tengo amor por el club y por mi trabajo".

Equipo sin Messi: "Ojalá que Leo siga muchos años aquí. Otra vez ha demostrado ser único. 30 goles, el juego que ha dado al equipo ha sido fantástico. Como persona y profesional es un diez. Si no sigue, habrá que formar otros jugadores, buscar la efectividad del equipo porque nos faltarán 30 goles. El Barça con Messi tiene mucho más futuro que el Barça sin Messi".

Saber marcharse: "Los jugadores no son tontos. Cada uno sabe perfectament qué puede dar a este club. Sabe más o menos qué puede dar. La edad en nuestro deporte no perdona, pero se merecen un trato de respeto. En ese sentido, saben perfectamente que no tendrán ocho años más en el club. Un día llega tu final como jugador".

Autocrítica: "Creo que soy el responsable de los cambios, de los jóvenes a los que hemos dado oportunidades, de los momentos que no hemos estado bien. Me puedes culpar en todo. Me duele en momentos, sobre todo en la última parte de la temporada. Pero lo teníamos todo en contra. Tenemos que analizar todo lo hemos hecho. No pienso que soy el mejor entrenador para este club, hay mejores. Y depende de la confianza, de los jugadores y del equipo, pero me veo muy capacitado para llevarlo".

Renovación a fondo del equipo: "Desde el primer día queremos cambiar. El camino que queremos no se puede hacer en un año. Necesitamos más tiempo, más cambios, intentar cambiar la plantilla, buscar jugadores que nos darán más efectividad y formar una plantilla más fuerte, hablando en general. Si comparas la plantilla del Atlético es una plantilla hecha. La nuestra no está hecha. Hablamos con Planes y Mateu sobre donde necesitamos mejorar y tenemos una idea. Queremos seguir con esta idea y con los cambios que pensamos que ayudarán a tener un equipo para luchar por los grandes títulos".

Arrepentido de llegar al Barça: "Nunca. Mi ilusión de siempre era entrenar al Barcelona. Sé que hay una presión alta y la acepto, aunque pienso que estáis en este país metiéndoos más con el entrenador que en otros países. Hay maneras de faltar al respeto, pero como extranjero no puedo cambiarlo. Lo acepto, pero tengo mis dudas. Estoy encantadísimo de estar aquí. Es un momento complicado, pero quiero seguir".

Fecha límite para decidir: "Lo más importante para el club es acabar el partido de mañana y hablar. Es un tema importante, tanto para el club como para mí. Es el trabajo que tenemos que hacer para tener un equipo competitivo la próxima temporada".

Bajas en la plantilla: "Lo que hablamos lo hacemos hacia dentro. En el club salen demasiadas cosas que no pueden salir. Por mi respeto hacia los jugadores, se lo tengo que comunicar a ellos y a sus representantes. Es mi forma de ser y quiero seguir así".

Cambio de ciclo, cual es el ambiente en el vestuario: "Para los jugadores es una semana difícil, por las críticas y por el respeto. El ambiente no es el mejor, pero es normal. Para algunos jugadores es muy doloroso lo que ha pasado en los últimos días. Han dado mucho por el club y el club ha dado mucho por ellos. Hay que hablar sobre una nueva situación, pero es normal, es un final para ellos".