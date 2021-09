Koeman: "Gracias a mí, el Barcelona tiene futuro"

Nuevas declaraciones de Koeman que convulsionan dentro del club, en vísperas del duelo ante el Bayern

La relación entre Ronald Koeman y Joan Laporta se está tensando cada vez más. En las últimas horas, la televisión neerlandesa 'NOS' compartió su charla con Koeman y en una de sus declaraciones el entrenador culé aseguró que gracias a él hay futuro en el club. Eso, sumado a sus declaraciones sobre su relación con el presidente Laporta, han armado un enorme revuelo en el seno del barcelonismo.

"Gracias a mí, este club tiene futuro", apuntó Koeman en la prensa holandesa, para luego profundizar que su apuesta por los jugadores jóvenes será importante para que en los próximos años el Barça vuelva a estar en lo más alto. Koeman sacó pecho de su gestión con los jugadores jóvenes de la casa: "No es solo Pedri. Todavía quedan cuatro o cinco jugadores de 18 o 19 años que serán jugadores fantásticos para este club en tres o cuatro años", dijo.

Koeman: "Laporta habló demasiado"

Además, Koeman, habló de Laporta. Y reconoció que no le gustó que se pusiera en duda su labor al frente del equipo. “Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que… no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado", explica el holandés.

Por último, Koeman insistió en su figura y en el poder que debe tener: "Creo que siempre debes crear claridad. Cuando tú, como club, dejas que las cosas funcionen un poco y no tienes claro el futuro de un entrenador, entonces hay especulaciones. Y si eres tú quien es el entrenador, entonces las cosas no son agradables", zanjó.