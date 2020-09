Koeman comunica a Riqui Puig que no cuenta para su nuevo Barcelona

Bombazo en Can Barça tras la noticia contada por los compañeros de RAC 1 en la que afirman que Ronald Koeman no cuenta con Riqui Puig para esta próxima temporada.

Según dicha información, el técnico holandés habría comunicado al joven canterano que no es el perfil de jugador que necesita y le aconseja que busque acomodo en otro equipo.

