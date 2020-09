Koemam insiste a Bartomeu con Wijnaldum para el Barcelona

El holandés es una prioridad para el técnico y el Barcelona espera a las salidas de Arturo Vidal y Luis Suárez para hacer una oferta al Liverpool.

El busca reforzar su centro del campo tras la salida de Ivan Rakitic y la presumuible marcha de Arturo Vidal y el elegido es Georginio Wijnaldum. Según ha podido confirmar Goal, el centrocampista holandés es una petición expresa de Ronald Koeman para su nuevo proyecto e insiste en su contratación.

El técnico quiere contar con el jugador cuanto antes ya que lo considera prioritario para su proyecto y espera que la operación pueda cerrarse antes de que el Barça empiece a competir de forma oficial y, por supuesto, antes de que cierre el mercado el próximo 5 de octubre. Es un fichaje estructural para el entrenador y que no puede esperar a enero.

Por su parte, el club está decidido a atender esta petición pero aún no ha iniciado las negocicaciones tal y como explicó Goal el miércoles. ¿Por qué no han llamado aún desde el Camp Nou a Anfield todavía? La respuesta es que en Can Barça hay que dejar salir antes de entrar y el club está esperando cerrar la marcha de Luis Suárez y Arturo Vidal. La idea es liberar parte del presupuesto que ocupan las altas fichas de estos jugadores antes de lanzarse al mercado.

Wijnaldum ha sido pieza clave en los éxitos recientes del pero acaba su contrato en 2021, no ha renovado y eso podría facilitar la negociación que podría cerrarse en torno a 15 ó 20 millones. Mientras tanto, el jugador está concentrado con la Selección de y prefiere no dar pistas sobre los rumores de su macha al Camp Nou. "Son sólo rumores, de momento no puedo decir nada", aseguró.