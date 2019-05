Klopp: "Para ser honestos no me sorprende lo de Messi"

El técnico alemán se rindió al argentino pero cree que el 3-0 no refleja el buen partido del Liverpool en el Camp Nou.

Jurgen Klopp se mostró satisfecho con el juego del a pesar de perder por 3-0 ante el en la ida de las semifinales de la UEFA y el alemán cree que Lionel Messi fue el que marcó la diferencia.

“En estos momentos es imparable. No pudimos defender la falta, menudo tiro. Es un jugador de clase mundial. El segundo gol probablemente no fue el mejor en la carrera de Lionel Messi, pero muestra sus habilidades, que incluso está allí en ese momento. Pero aparte de eso, me alegré de cómo defendimos a todo el equipo de Barcelona. Soy un gran admirador de ellos, al igual que todos. Jugamos al fútbol y eso me gustó. Antes sabía que Lionel era un jugador de clase mundial y ahora lo vi de nuevo, no me sorprende demasiado ser honesto", comentó en rueda de prensa.

¿Demasiado castigo?: "No estoy seguro de si merecimos mucho más de lo que tenemos. Jugamos un muy buen partido de fútbol, ​​pero al final marcaron tres y no anotamos y solo tenemos que aceptar eso. Como entrenador, lo que juzgo es cómo jugamos. Estoy completamente feliz y orgulloso de los chicos, creo que fue el mejor partido de la Liga de Campeones que jugamos no solo este año, sino también el año pasado.



¿Qué se le dice a los jugadores? "Les dije que estoy realmente orgulloso de ellos, que me gustaron muchas cosa. No tengo que pensar en el próximo partido contra el Barcelona, ​​tenemos al Newcastle y eso será todo nuestro enfoque. Iremos al hotel, dormiremos bien, nos levantaremos por la mañana y volaremos a casa. Pase lo que pase, estos muchachos, no podría estar más orgulloso de ellos. Las personas que no han visto el partido verán el resultado y dirán cosas extrañas sobre él, pero siempre devuelven el golpe en este tipo de partidos. Qué valientes son, simplemente me gusta".



¿Alguna esperanza?: "Porque es fútbol sí, pero antes de este juego tuvimos una gran oportunidad, permítanme decirlo así. Es difícil, es Barcelona y pueden jugar al contraataque, lo que no nos ayuda mucho. Debido a que es fútbol, todavía debemos intentarlo, pero no hizo nuestra vida más fácil. No es la noche para ser apetitosos y decir que fue exactamente lo que queríamos, si marcamos un gol temprano y toda esa mierda, será otro juego realmente difícil".