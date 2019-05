Klopp: "¿El Barcelona? Fue uno de los mejores momentos de la historia del fútbol"

El técnico alemán analizó la remontada del Liverpool y se mostró crítico con la UEFA por la organización de las finales de esta temporada.

Jurgen Klopp es uno de los hombres del momento tras conseguir remontar al en las semifinales de la UEFA y clasificar al para la final del Wanda Metropolitano con un histórico triunfo por 4-0 en Anfield Road. "El martes fue uno de los mejores momentos de la historia del fútbol, no solo para el Liverpool", comentó el preparado alemán sólo unas horas después del duelo.

Ahora, el técnico espera que también puedan ganar la Premier League aunque necesitan un milagroso pinchazo del : “Fue una semana de milagros, de grandes momentos futbolísticos. Y desde nuestro punto de vista, si pudiera haber un gran momento de fútbol en el fin de semana, estaría bien.La semana aún no ha terminado. El domingo todavía hay opciones, así que seguimos adelante".

El preparador también se mostró muy crítico con la UEFA por la organización de las finales europeas: "Es difícil. En Madrid todo ahora es increíblemente caro, pero al menos no está en la otra parte del mundo. Ir a Bakú para una final de la suenra realmente cómico. El año pasado fuimos a Kiev, que es una ciudad maravillosa, pero no es probable que se clasifiquen un equipo ruso o un equipo de esa parte del mundo. Ahora Madrid tiene que prepararse para 200.000 aficionados ingleses, pero ya sabía que podría suceder. A Bakú, ni siquiera sé cómo ir allí, si hay algún vuelo regular. Estas decisiones, deben ser mucho más sensatas y razonables. Parece irresponsable. No sé cómo pueden hacerlo. Tal vez las ciudades que obtienen las finales, tienen que hacer un recorte de precios, acordar los precios. ¡Escuché que una habitación que normalmente vale por 100 ahora vale 2700! Es una locura".