Klopp confirma que Salah será baja contra el Barcelona

El jugador egipcio sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el partido contra el Newcastle y no podrá estar en la vuelta de semifinales

Ni Firmino ni Salah. Dos de los jugadores claves del no podrán estar en Anfield para el intento de remontada contra el Barcelona. El técnico alemán Jurgen Klopp anunció antes de la rueda de prensa que el jugador egipcio, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra el Newcastle, no será parte del equipo en el crucial partido.

"Salah no podrá jugar mañana. Está mejor, pero no podrá jugar", explicó a Movistar el técnico del Liverpool. Sin Salah, sin Firmino y con un 3-0 en la ida, el tiene las mejores opciones para colarse en la final del Metropolitano que se disputará el próximo 1 de junio. "Por desgracia puedo comprometerme a que no jugará mañana. No, nada, niente", dijo al volver a ser preguntado.

"Estamos muy lejos de rendirnos, tenemos que estar al cien por cien y esto es fútbol Dos de nuestros mejores delanteros no estarán mañana y tenemos que marcar cuatro goles. No nos lo pone fácil, pero mientras estemos en el campo seguiremos intentándolo", comentaba el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

"No marcamos gol en la ida y eso marca la diferencia. No quiero sentarme aquí y dar motivos a los jugadores del Barcelona para motivarse más. Tenemos muchas decisiones que tomar hasta mañana. Llevamos tres partidos en seis días y el Barcelona ha podido descansar muchos jugadores, eso marca la diferencia", explicó. "Si tuviese que cambiar algo de la ida sería el resultado", dijo entre risas. "Hay que marcar las ocasiones que tengo, tuvimos momentos fantásticos, opciones importantes, pero no marcamos, así es y tenemos que aceptarlo. Contra el Barcelona, si tienes ocasiones más vale marcarlas", remató Klopp.

El artículo sigue a continuación

El egipcio, uno de los mejores jugadores del mundo, ya tuvo un golpe de mala suerte en el partido clave de la pasada temporada, la final contra el , cuando tuvo que ser sustituido por un problema en el brazo tras una acción con Sergio Ramos.

Con las bajas de Firmino y Salah, el club de Liverpool pierde a dos de sus tres delanteros, lo que supone un revés importante de cada a un partido en el que necesitarían todo lo posible para remontar un resultado rotundo de la ida. El buen juego que mostraron los 'reds' no se transformó en goles y el Barcelona, a hombros de Messi, encontró un resultado sensacional en la búsqueda de su sexta .

Y ¿cómo afrontar un partido así? Klopp lo hace con el mismo tono que utiliza para comunicarse, con alegría y una sonrisa: "Tienes que estar perfecto para ganarles, hacerlo poco a poco. Crear un ambiente y usarlo, celebrar la situación con fútbol, tiene que ser una fiesta futbolística. Ese es el plan. Es posible que sean nuestros últimos partidos esta temporada, vamos a celebrarlo"