Klopp afirma que el coronavirus afectó la preparación del Liverpool antes de recibir al Atlético

Así lo manifestó el entrenador en una entrevista con la web oficial del conjunto inglés. “Fue muy extraño”, agregó.

Parece que ya pasó medio año desde que el eliminó al en la (11 de marzo). Sin embargo, todavía no se cumplieron ni 20 días desde aquella histórica jornada. Jürgen Klopp tiene aún muy presente aquel juego. De hecho, este viernes, en una entrevista con la web oficial del conjunto inglés, afirmó que el coronavirus afectó la preparación de su equipo antes de recibir a los dirigidos por Diego Simeone.

“Recuerdo que todos sabíamos de la situación del coronavirus en todo el mundo, pero aún estábamos en nuestro túnel, si quieres, y hasta entonces no llegó a nuestra mente en . El sábado habíamos jugado con el Bournemouth, ganamos, y el domingo perdió el City, así que la información era faltan dos victorias. Pero entonces el lunes por la mañana, me desperté y me enteré de la situación en Madrid, que cerrarían las escuelas y universidades a partir del miércoles, así que fue muy extraño prepararse para ese partido, para ser honesto”, relató el alemán, sin poner excusas por la caída, pero marcando también un contexto.

“Normalmente no peleo con las cosas que me rodean, puedo construir barreras a derecha e izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue realmente difícil”, agregó el entrenador del líder de la Premier League. Y continuó así su versión de los hechos: “El miércoles llegó el partido, me encantó el juego, me encantó lo que vi de los chicos, fue una actuación muy buena, aparte del resultado. El jueves libramos y el viernes cuando llegamos ya estaba claro que eso no era un entrenamiento. Sí, trabajamos, pero fue más bien una reunión. Teníamos muchas cosas de las que hablar. Nadie sabía exactamente, y nadie sabe exactamente, cómo va a continuar”.

Por otra parte, Klopp contó además cómo está viviendo estos días de aislamiento: “Echo de menos a todo el mundo. Son dos semanas y no estoy de vacaciones. Normalmente estás en algún lugar y no extrañas al personal o a tus colegas. Pero en este momento, realmente es desesperante. Nos echamos de menos, nos gusta mucho trabajar juntos. Tenemos mucho contacto con los grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas, FaceTime, lo que sea. Así que nos vemos mucho, pero no como queremos".