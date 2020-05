Kimmich aprendió español con el himno del Real Madrid

El jugador del Bayern admitió que aprendía castellano por los muchos hispanohablantes que hay en el equipo; marcó en Múnich y Madrid.

Joshua Kimmich es uno de los jugadores más polivalentes del , además de ser una de las piezas que más llama la atención en Europa del actual equipo de Flick. Y además, marcó un gol en cada una de las semifinales de la frente al , equipo que le inspiró para aprender castellano. Sí, increíble pero real.

En diciembre de 2017, el jugador alemán había reconocido en declaraciones a Sport Bild que estaba aprendiendo castellano de una manera muy especial, nada más y nada menos que con el himno del club de Concha Espina.

"Todos los días voy solo a entrenar y el camino de regreso a casa es largo. ¿Por qué he elegido el español? Mi madre me dijo que podía aprender otro idioma, y como tenemos muchos españoles en el equipo, me decanté por ello", contaba adjuntando unos folios en los que aparecía la letra del himno madridista.

Más equipos

A pesar de ello, Kimmich dejaba claro que ni mucho menos esto significa que vaya a dejar el Bayern Múnich ni en invierno ni en verano. No lo hizo y, de hecho, es el gran verdugo merengue en las semifinales de la Liga de Campeones.