No es la primera vez. Y seguramente, no será la última. Vuelven a aparecer rumores sobre el interés de los clubes de la Premier League en Kieran Trippier, defensa lateral derecho del Atlético de Madrid, internacional inglés. Después del intento fallido del Manchester United en repatriar a Trippier el pasado verano, porque el Atlético no quiso traspasarle, ahora el interés es cosa del multimillonario Newcastle United, cuya propiedad ahora pertenece a un fondo saudí, después de un proceso de compra que sacudió los cimientos de la Premier.

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, desea potenciar su plantilla en la próxima ventana de mercado y según publica "Mirror", el gran objetivo del técnico de las "urracas" es Kieran Trippier. El defensa, que es feliz en Madrid pero que nunca ha cerrado las puertas a la posibilidad de regresar para competir en su país, tiene contrato en vigor con los colchoneros hasta el 30 de junio de 2023 y una cláusula radicada en unos 60 millones de euros. En su día, el Atlético pagó 25 millones de euros para hacerse con los servicios de Trippier, que aparece ahora en el radar del Newcastle. Según "Mirror", Howe está apretando a los dirigentes del club para abordar el fichaje del colchonero en enero, llegando a ofrecer hasta 35 millones de euros para poder ficharle. Una cantidad importante para un jugador que ya ha cumplido los 31 años de edad.

Trippier, que cambió de agente a comienzos de curso, fue pieza clave para ayudar al Atlético a conquistar el título de Liga la temporada pasada, aunque este año no su papel no está siendo tan relevante en el equipo de Diego Pablo Simeone. Ahora mismo se sigue recuperando de la lesión que sufrió ante el Valencia en Mestalla y sus números este curso son de 15 partidos disputados, 12 en Liga y 3 en Champions.

Según ha podido saber Goal de fuentes solventes, en el Atlético siguen contando con Trippier y pese a que conocen que es una pieza cotizada en Inglaterra, aún no han recibido ninguna oferta formal por el lateral inglés. Veremos si en enero llega una ofensiva por Trippier o si el inglés sigue jugando hasta que acabe su contrato a las órdenes del Cholo.