Keylor Navas: “Por la Sele pasan entrenadores, pero siempre hay que defenderle los colores”

Primera División de Costa Rica: En la previa del duelo ante Uruguay, el arquero costarricense analizó la salida de Gustavo Matosas de la Tricolor.

Keylor Navas, máximo referente de la Selección de , dio una conferencia de prensa este jueves en la previa del amistoso ante . Entre otras cosas, el arquero de 32 años se refirió al alejamiento del técnico Gustavo Matosas del combinado tricolor.

“Al final por la Sele pasan entrenadores y jugadores, pero a Costa Rica siempre será la que hay que defenderle los colores y para eso ocupamos el apoyo de todos”, dijo Navas, quien habló ante la prensa sentado junto a otro jugador de peso como Bryan Ruiz.

El artículo sigue a continuación

Además, el nuevo arquero de agregó: “Nos tomó por sorpresa, pero debemos seguir unidos, cuando este tipo de situaciones suceden es que se sabe si un grupo está unido”.

Consultado sobre el posible reemplazante de Matosas en el puesto, fue claro: “En el país hay técnicos costarricenses con capacidad de dirigir la Selección”.

Mientras tanto, Bryan Ruiz también compartió su opinión: “Estábamos motivados con el proceso y nos tomó por sorpresa, quien no quiera estar en la selección que no esté. La Sele no la defiende una persona sino toda Costa Rica. Es mejor que pase ahora a que pase en la eliminatoria. Todavía estamos a tiempo de preparar la hexagonal”.