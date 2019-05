Keylor Navas podría quedarse en el Madrid, según Florentino Pérez

El presidente del club español afirmó que no se despidió del arquero costarricense porque no sabe si dejará la institución.

Florentino Pérez, presidente de , habló con un programa de radio español y se refirió a la posible continuidad del arquero costarricense Keylor Navas en el club.

En las últimas semanas había trascendido que el portero de 32 años de edad no sería tenido en cuenta por Zinedine Zidane para la próxima temporada. Sin embargo, el máximo directivo del Madrid lo desmintió.

“Navas Tiene contrato en vigor. ¿Por qué me voy a despedir de él?. No me despedí de él porque no sé si se va a ir. Si se va, lo haré", declaró Florentino.

Navas llegó a Real Madrid a mediados de 2014 y desde ese momento consiguió 12 títulos, incluyendo tres . Su contrato con la institución madrileña rige hasta el año 2021.