Keylor Navas destacó su buena condición física durante la cuarentena

El arquero costarricense dijo que no subió "ni siquiera un kilo" de cara al regreso a los entrenamientos con PSG.

La es la única de las grandes competencias de Europa que fue cancelada por la pandemia del coronavirus y aún no se vislumbra la vuelta a las prácticas, pero el costarricense Keylor Navas remarcó la importante de haberse mantenido en óptimas condiciones físicas.

"Para mantenerme en forma, corro mucho, ¡más que durante toda mi vida! Mantener una buena condición física es importante. Para eso, me ejercito todos los días", declaró el arquero de . Y aportó que, en su peso habitual, "no he subido nada, ni siquiera un kilo”.

"Me dedico al fútbol profesional y me entreno todos los días desde los quince años así que, parar por tanto tiempo, es muy raro. Tienes que adaptarte, esperar que las cosas mejoren y seguir disfrutando de la vida", analizó sobre su rutina en confinamiento.

Navas consideró que "cuando se reanude la competencia, creo que recuperaremos rápidamente el ritmo porque, todos estamos en buena forma física. Los porteros tenemos entrenamiento específico y estoy en buenas condiciones".