Kevin Carabantes se despidió de Limeño

El también portero de la Selección Nacional cambiará de colores para el siguiente torneo.



En un escrito en las redes sociales, Kevin Carabantes dio a conocer que no seguirá ligado al Municipal Limeño, luego de jugar dos años en el equipo cuchero. En la última temporada fur titular en la mayoría de partidos.



“Querido Municipal Limeño, por este medio quiero expresarles todo mi agradecimiento por estos dos años y medio de formar parte de este gran equipo, donde me encontré con personas serias y responsables, gracias a la junta directiva por su puntualidad a la hora de cancelar mi salario y por el excelente trato que tienen con cada uno de los jugadores”, escribió Carabantes, antes de que el equipo de a conocer las bajas.



También tuvo palabras para la afición que lo seguía domingo a domingo: “Gracias a la afición limeña por el apoyo que me brindaron y que en su momento también me exigieron, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que conforman la institución de Municipal Limeño”.