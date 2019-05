Kevin Arriaga: "Todos sueñan con estar en un equipo grande"

El jugador de Platense aseguró que tuvo contacto con Olimpia y Motagua. Además, contó que existe la posibilidad de emigrar a la MLS.

Platense fue eliminado a manos de Motagua en el repechaje, y el volante Kevin Arriaga habló con la prensa después de la derrota por 3-0 para analizar el partido y comentar las diferentes posibilidad que tiene para su futuro.

"Hay ofertas, unas me las comunicaron y otras no sabría qué decir. Estamos a la espera, solo hacemos nuestro trabajo y eso hace que los llamados lleguen solos. En lo nacional me llamaron, también de la ", informó el jugador de 21 años.

Y agregó: "Todos sueñan con estar en un equipo grande, no importa si es Olimpia o Motagua. Ojalá se me de la oportunidad. Dios sabe lo que tiene preparado para mí, yo solo trabajo y las puertas se abren".

Por último, Arriaga analizó la eliminación en el repechaje ante Motagua. "No salió lo que esperábamos, veníamos por un resultado positivo. Sabíamos que Motagua es fuerte aquí en el Nacional", concluyó el futbolista.