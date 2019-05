Keosseián: "Ojalá pronto llegue el VAR"

Primera División de Honduras: El entrenador de Olimpia cree que, con la tecnología, la final de ida contra Motagua no habría terminado empatada.

Manuel Keosseián entiende que hubo fallos arbitrales durante la primera final del Clausura, en la que su equipo, Olimpia, terminó igualado 2-2 con Motagua. Una situación que lo llevó a reflexionar sobre cuán importante hubiera sido contar con la tecnología para esta etapa definitoria.

"Ojalá que pronto llegue el VAR, porque si llegaba antes capaz terminaba 3-1 el partido, saquen la cuenta, saquen sus conclusiones", reclamó el técnico uruguayo.

De todas maneras, también asume que hubo falta de efectividad por parte de sus dirigidos. "Son los detalles los que definen estos encuentross. Es el último partido y no hay más cosas, hay que cometer los menores errores posibles", indicó.

Y en relación al rendimiento arbitral de Melissa Pastrana, quien quedó en el ojo de la tormenta tras ser cuestionada por Diego Vázquez (DT de Motagua), Keosseián sentenció: "No tengo nada que decir. El penal (de su equipo) no se convirtió, así que no fue determinante, hubo otras que sí lo fueron".