Keosseián: "Nunca estamos conformes"

Primera División de Honduras: El DT de Olimpia quiere pulir detalles de cara a la revancha con Lobos, el domingo, en la que llega con el 3-1 a favor.

Olimpia hizo gran parte del trabajo en cancha de Lobos UPNFM, por lo que debería sellar su pase a la final sin sobresaltos, el próximo domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Previo a la revancha de la semifinal, Manuel Keosseián, entrenador del conjunto que finalizara primero durante la primera fase, quiere ser cauto y no subestimar a su rival.

"A los cuatro equipos nos quedan 90 minutos. Me acuerdo cuando el equipo perdió ante la UPN en Tegucigalpa y dije que veía a Olimpia en la final. Y lo sigo viendo, pero respeto el partido del domingo. No se puede dar nada por terminado, lo mismo con Motagua ante Marathón, que tiene un entrenador que ha vivido mil y una batallas como esta. No está dicha la última palabra en los dos juegos", analizó en declaraciones que cita diez.hn.

A la hora de analizar el presente de Olimpia, el técnico comentó: "Estamos bien, como todo equipo hay momentos que el rival tiene el dominio del juego, y hay cosas que debemos corregir. Nunca estamos conformes, hay que corregir".

Y ante la pícara consulta sobre una posible remontada de UPN al estilo , Keosseián contestó: "En el fútbol puede pasar cualquier cosa y nosotros vamos a estar preparados para que no sucedan; ojalá podamos pasar".