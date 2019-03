Keane y Vieira, enfrentados en el túnel de Highbury: así lo vivió Fletcher

El jugador escocés, actualmente en el Stoke City, recuerda un tenso episodio ocurrido hace 14 años previo a un Arsenal-Manchester United.

El exmediocampista del Manchester United Darren Fletcher reveló este lunes qué fue lo que sucedió entre Roy Keane y Patrick Vieira antes de un partido contra el Arsenal en 2005. Hace 14 años, Keane y Vieira se enfrentaron antes del saque inicial en el túnel de Highbury. Fue después de un altercado que había tenido el francés con Gary Neville, lo que provocó que Keane se enfrentara al capitán de los Gunners.

Fletcher, que entonces era un joven de apenas 21 años, ha explicado cómo fue que se calentaron las cosas y qué era lo que pasaba por su mente y la de sus compañeros de equipo.

"Escuché a Gary Neville entrar al vestuario, diciendo que algunos de los jugadores del Arsenal le habían agredido en el túnel", dijo Fletcher a UTD Unscripted. "Parecía surrealista porque eso no sucede habitualmente. No había sucedido antes y no ha vuelto a suceder desde entonces. Fue una situación única. A Gary no pareció molestarle, solo dejó escapar esa risa que siempre hace. Pero era tiempo de jugar, así que Roy hizo lo que hace".

"Entonces entramos en el túnel y es allí donde todo comienza. De repente, Keane va a por Patrick Vieira, antes de que entrenamos al campo. En ese momento, entras en completo shock. Todo tipo de cosas pasan por tu cabeza", relata Fletcher.

"¿Va a comenzar de nuevo, como en Old Trafford el año pasado? ¿Qué va a hacer el árbitro? ¿Van a empezar los golpes? Estás nervioso, preparándote para pelearte o separar a alguien. En ese momento no sabes qué va a pasar", continúa.

Sin embargo, Fletcher insiste en que Keane siempre tuvo bajo control toda la situación y dice que el capitán del United tenía el respaldo total de sus compañeros de equipo. "Cuando miras hacia atrás en las imágenes, no parecía que Roy tuviera todo controlado. Pero lo tiene".

"Ves a los jugadores del Arsenal diciéndole a Vieira que se vaya, no que se involucre, pero nosotros no teníamos que hacer eso con Roy. Conocíamos a Roy. Sabíamos que él lo haría igualmente".

"Apoyábamos a Roy, pero lo dejábamos hacer lo suyo. Era nuestro capitán, nuestro líder, siempre haría lo que fuera mejor para el equipo. Estábamos listos para respaldarlo sin importar qué ocurriera, y ninguno de nosotros lo habría detenido. No hay posibilidad. Sabíamos que estaría tranquilo, calmado. Entonces, en ese momento, no estás seguro de qué camino tomará, pero sabes que estás en el lado correcto".

Repentinamente, las cosas se resuelven. Ellos se separan y se calman antes del partido, y Fletcher cree que el incidente dio ánimos al United para ganar el encuentro. "Cuando pasas por ese momento y te estás preparando para salir al campo, piensas: 'ahora no podemos perder, de ninguna manera'", recordó a UTD Unscripted.

Y a pesar de estar perdiendo 2-1 al descanso, con Vieira habiendo marcado un gol para el Arsenal, los Red Devils se recuperaron y remontaron para ganar 4-2, con Cristiano Ronaldo firmando un doblete en la segunda mitad y John O'Shea sellando la victoria sobre el final.