Karim Adeyemi, el sueño del Barcelona...y de media Europa

"No nos sobra nada". Así de contundente fue Mateu Alemany, director de fútbol del FC Barcelona, cuando le preguntaron si el club tenía fair play para intentar fichar en este mercado de invierno. Alemany fue explícito: queda un mes por delante, el club activará opciones y trabajará en ello, pero para generar el espacio suficiente para poder fichar, antes tendrá que vender jugadores y/o ahorrar salarios. Tras la llegada de Xavi Hernández y la sorpresiva contratación de Dani Alves (38 años), el nombre que más suena en Barcelona es el de Karim Adeyemi, delantero del Salzburgo y una de las estrellas más prometedoras de Europa. Sin embargo, aunque el interés azulgrana es real, fuentes solventes insisten a Goal que su llegada en enero sería inviable y que la operación, en caso de producirse, sólo podría acometerse en junio, siempre y cuando el Barcelona mejore su maltrecha economía.

El Barcelona tiene competencia. Adeyemi es un claro objetivo de los clubes más importantes de Alemania. A pesar de que se ha revelado que han existido contactos entre el club culé y el entorno del jugador, llegando a especularse además con una oferta sobre los 35 millones de euros, la realidad es que el paso natural de Ayedemi pasa por mudarse a Alemania y jugar en algún grande de las Bundesliga. Leipzig -club vinculado al Salzburgo-, Borussia Dortmund y BAyern Múnich parecen mejor colocados que el Barcelona en este momento. En la carrera por Karim aparece primero el cuadro "borusser", que le ofrece un buen contrato y muchos minutos garantizados de juego, ya que los rectores del club le consideran compatible con Erling Haaland, al que no quieren traspasar. En cuanto al Bayern, que ya intentó rescatar a Adeyemi sin éxito - jugó en la cantera bávara pero salió por un episodio de indisciplina-, existe interés, aunque el entorno del jugador cree que tendría demasiada competencia en ataque (Musiala - amigo de Karim-, Coman, Sané, Gnabry, Müller o Lewandowski- podrían frenar su progresión. En cuanto al RB Leipzig, es de dominio público su vínculo claro con el Salzburgo, ya que no es la primera ocasión en la que se producen traspasos entre ambos.

En el Salzburgo mantienen la calma. Saben que media Europa pretende a su delantero y no están dispuestos a traspasar así como así a su jugador. Tiene contrato en vigor, es feliz en la ciudad y pese al interés de muchos equipos, si tienen que vender este verano, tienen intención de hacerlo siempre por encima de una cantidad de 40 millones de euros. Hay una razón de peso para eso. El modesto Unterhaching, en su día, se aseguró el 22% de una futura venta de Karim Adeyemi. Así se pactó cuando el delantero salió de la cantera del Bayern y la familia del chico se mudó a un

apartamento en la academia juvenil de Unterhaching. Los padres de Karim, Alexandra y Abbey, todavía trabajan para un club que, por contrato, se aseguró cobrar una parte imporante del traspaso de Karim. Precisamente por eso, en caso de venta, el Salzburgo pedirá bastante dinero por el jugador.

El interés azulgrana en Adeyemi es real. Existen excelentes informes en la secretaría técnica y se considera su perfil como el de un jugador ideal, en relación calidad-precio, para potenciar la línea de ataque. Eso sí, no es el único club español que sigue las evoluciones del muniqués. Atlético de Madrid o Real Madrid también han sondeado la posibilidad de fichar a un jugador que consideran clave para el futuro. Hace días, "Sport1" publicó que el Barcelona ofrecería un contrato superior a los 5 millones anuales para Adeyemi, una cantidad superior a la que, en teoría, podría pagar el Dortmund. Sin embargo, desde el Barcelona se insiste en que, aunque el jugador agrada, ahora mismo la economía del club no permite cerrar este tipo de operaciones, porque no podrían asumir un traspaso de este calibre y no tienen suficiente espacio salarial como para acometer su contratación. En junio, si el jugador sigue creciendo, interesa y las condiciones económicas cuadran, sí estarían en disposición de pelear su fichaje. Eso sí, competencia no les falta. La carrera por Adeyemi ha empezado y por ahora, los clubes alemanes parecen estar un paso por delante.





El artículo sigue a continuación





Martin Volkmar / Kerry Hau / Filippo Cattaldo / Rubén Uría / Adrià Soldevila