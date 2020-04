Karim Adeyemi: De ser rechazado por el Bayern a ser la sensación del Salzburgo

El jugador de 18 años tuvo que superar muchos obstáculos cuando era joven, pero ahora está listo para desarrollar su carrera a la cima del fútbol.

Los futbolistas adolescentes enfrentan el rechazo de diferentes maneras. Ser rechazado por el club al que soñaste con representar puede ser difícil a cualquier edad, pero particularmente para aquellos que tal vez son demasiado jóvenes para entender completamente por qué.

La mayoría de esos jóvenes eventualmente dejan el fútbol por completo, jugando solo en su tiempo libre.

Otros pueden hacer carreras profesionales por sí mismos, aunque a un nivel más bajo de lo que esperaban.

Sin embargo hay un número pequeños que son capaces de lidiar con la decepción y canalizarla de un modo con el que puedan alcanzar su potencial en otro lugar, convirtiéndose en un nombre familiar para todo el mundo en el proceso.

Para Karim Adeyemi, las señales son que seguirá el tercer camino, con el delantero alemán recuperándose de su salida del Bayern Munich para convertirse en uno de los mejores proyectos del fútbol europeo.

El joven de 18 años, que a principios de esta semana fue nombrado como uno de los 50 mejores futbolistas adolescentes del planeta en la lista anual de NxGn de Goal, actualmente ejerce su profesión en el Red Bull Salzburg y se le ve cómo el sucesor de Erling Haaland, usando al gigante austríaco como un trampolín para llegar a los clubes más grandes del continente.

El , ​​el y el ya han mostrado su interés a pesar de que Adeyemi solo hizo su debut en el primer equipo del Salzburgo en febrero, después de haber pasado la primera mitad de la temporada cedido en el FC Liefering de la segunda división austríaca. La probabilidad de que él algún día se enfrente al Bayern al más alto nivel crece con cada llamativa actuación que realiza.

Está muy lejos de sus humildes comienzos en el club local Forstenried, aunque no pasó allí mucho tiempo una vez que los campeones de la lo pusieron en su punto de mira.

"Las botas de fútbol y el equipo en general que tenía al principio no eran tan geniales", le dice a Goal sobre su estancia en el Forstenried. "Tampoco jugamos en el césped, sino en la tierra o sobre una cancha de goma. Pero en ese momento no era lo prioritario para mí; lo más importante era conocer a los niños y jugar juntos".

"En invierno, a menudo teníamos pequeños torneos cerrados donde podía mostrarme, y los ojeadores del Bayern estaban presentes. Se comunicaron con mis padres y me ofrecieron una prueba. Como soy de Múnich y el Bayern es el mejor club de la ciudad y era mi club favorito, estaba muy feliz de tener la oportunidad de jugar con los mejores jugadores jóvenes de la ciudad. Mi ídolo siempre fue Arjen Robben. La forma en que llegó y sus golpeos precisos a portería me impresionaron.



"No diría que estaba particularmente nervioso. Solo estaba jugando al fútbol y en ese momento no estaba realmente preocupado por si sería aceptado o no. El entrenamiento fue muy diferente, mucho más intensivo y estructurado que en Forstenried donde había un montón de jugadores. Mientras en el Bayern los grupos eran más pequeños. En resumen, la calidad y las condiciones eran simplemente mayores".

A pesar de impresionar a sus entrenadores sobre el césped, comenzaron a surgir problemas fuera de él con la familia de Adeyemi y la jerarquía del Bayern, mientras que hay afirmaciones de que su propio comportamiento comenzó a deteriorse y por tanto el equipo de las cinco Copas de Europa le dejaron ir.

"En el Bayern se hizo evidentemente rápido que había un plan preciso. Si tú, como jugador se salía de la línea o no se plegaba a este plan, generalmente recibía poco apoyo", revela Adeyemi. "No creo que el club esté apostando por jugadores que tengan sus propias ideas sobre cómo atacar. En última instancia, sin embargo, cada club trata este tema de manera diferente. No quiero juzgar cuál es la forma correcta. Después de todo, el Bayern es un club absolutamente superior".

"Queda por ver si ellos [Bayern] sintieron que tenía falta de disciplina. No creo que ese fuera el factor decisivo. Simplemente ya no encajaba con el Bayern. Ya no nos llevábamos tan bien". La relación entre mis padres y el director deportivo en ese momento ya no era como debería ser, pero esas son noticias pasadas.

"Por supuesto que estaba triste al principio, pero poco después seguí jugando al fútbol y decidí volver a mi antiguo club en Forstenried. Después de un torneo en el que los ojeadores de Unterhaching estuvieron presentes, se acercaron a mí y quisieron ficharme".

Fue en Unterhaching donde Adeyemi conoció al hombre que lo guiaría durante sus primeros años de adolescencia, Manfred Schwabl.

Schwabl, que fue centrocampista tanto para el Bayern como para el Munich 1860, ahora es el presidente de Unterhaching, quien a su vez disfrutó de una breve temporada en la Bundesliga a comienzos de siglo y pasó la mayor parte de su vida deportiva en las categorías más bajas de .

Schwabl señaló los problemas de comportamiento que estaban frustrando el progreso de Adeyemi y se aseguró de que su joven jugador volviera al camino correcto tanto dentro como fuera del campo, incluso llegando a prohibirle entrenar hasta que fuera claro que su actitud en la escuela había mejorado.

"Era un niño muy activo que necesitaba mucho margen de maniobra", recuerda Adeyemi, quien ahora tiene la esperanza de conseguir su diploma de la escuela secundaria más adelante en su vida. "No podía quedarme quieto y siempre tenía que moverme. Luego estaba el hecho de que la escuela nunca fue fácil para mí. Eso no solo puso nerviosos a mis padres, sino que también puso nerviosos a Schwabl.

"A menudo hubo discusiones sobre la escuela, incluso con el club. En algún momento lo hicimos bien. Mi excusa siempre fue que ‘el maestro tiene la culpa'. No soy alguien que pueda sentarse y mirar la escuela durante horas. "Creo que ahora he entendido que era responsable".

Finalmente entendiendo lo que se requería para llegar a la cima del fútbol, Adeyemi comenzó a llamar la atención de varios de los mejores clubes europeos. Liverpool, y monitorizaban su progresión mientras crecía en el Unterhaching. Mientras el incluso lo invitó a él y a su familia a Londres para pasar un tiempo en el campo de entrenamiento de Cobham.

Sin embargo, fue el Salzburgo quien finalmente consiguió su fichaje, gastando unos 3 millones de euros para incorporar al joven de 16 años a un sistema que se está volviendo cada vez más famoso como escuela de fútbol.

"Creo que no importa en qué club juegues: el fútbol ofrece una gran plataforma en general", admite Adeyemi. "Si eres un buen jugador que pisa el acelerador y muestra su mejor desempeño, los clubes lo verán".

"Decidí seguir jugando en Unterhaching porque me sentía muy cómodo. Un cambio al Chelsea no habría sido un paso sensato en ese momento. Por supuesto que estoy contento cuando tales clubes muestran interés, pero solo quería jugar al fútbol. Mi equipo - los compañeros siempre estuvieron detrás de mí. Por supuesto, es un poco incómodo cuando los otros jugadores preguntan: "¿Es cierto que el club X está interesado?". A menudo me preguntaban sobre eso en la escuela. Realmente no quería hablar ese."

Al elegir Salzburgo, agrega: "Era importante para mis padres y para mí que mi nuevo club tuviera un plan para mí. Ese fue el caso de Red Bull Salzburg. El estilo de juego y la filosofía me convencieron".

"No tengo que demostrarle nada a nadie, solo a mí mismo. Estaba muy relajado y solo jugaba al fútbol. El precio, si es verdad, me honró en lugar de ser una carga. Siempre me lo dijeron mis padres y los responsables en Unterhaching para mantener los pies en la tierra. También pone mucho énfasis en esto en Salzburgo. No es de ayuda si pierdes el control".

Los primeros 18 meses de Adeyemi en se dividieron entre jugar fútbol profesional para Liefering, que actúa como un club hermano para el Salzburgo, y partidos para el equipo juvenil del Salzburgo, con unas actuaciones en la de esta temporada particularmente llamativas.

Tras sus exhibiciones y las salidas de Haaland y Takumi Minamino en enero, Adeyemi firmó un nuevo contrato antes de hacer su primera aparición en el primer equipo como suplente frente a 50.000 hinchas del en la el mes pasado.

"Estaba realmente feliz y motivado", dijo. "En ese momento, solo una cosa me pasaba por la cabeza: 'Corre hasta que no puedas correr más'. Fue absolutamente increíble”.

"[El entrenador Jesse Marsch dijo] que debería pisar el acelerador y no tener miedo. Creo que en el primer partido como profesional ante ese telón de fondo es realmente difícil controlar completamente a la multitud. Estás abrumado por el escenario, pero aún así me las arreglé para mantener la concentración.

"Quiero jugar muchos más partidos en el Red Bull Salzburg y mostrar quién soy antes de jugar en una liga superior algún día. Mi objetivo es estar en el campo con los mejores jugadores del mundo".

Dada su carrera inicial hasta la fecha, esa es una ambición que parece ser fructífera para Adeyemi. Incluso puede caer en ese grupo selecto de 'mejor jugador del mundo'.