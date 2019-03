Kanté: "¿El Real Madrid? Ni aunque Zidane me llame es importante"

El centrocampista del Chelsea dice estar centrado en el Chelsea.

Zinedine Zidane es el atractivo de todo aquel que sueña con jugar a las órdenes del histórico jugador francés y ahora técnico del Real Madrid. No son pocos los que han dejado caer que les gustaría estar a su mando: Pogba, Hazard...

Pero un hombre, siempre especial, parece aislarse de todo ello. Ni una llamada del mismo Zizou cambiaría, o así lo dice él, las intenciones de un centrado N'Golo Kanté: "Hoy en día todavía estoy en el y lo que se dice en otra parte no es importante. Incluso si Zidane me llama, no es importante. Hoy estoy en el Chelsea y estoy centrado en eso", dijo a M6 el centrocampista internacional por .

El futbolista de 28 años tiene contrato con el Chelsea hasta 2023, fecha en la que acaba la vinculación del club londinense con un jugador que el pasado verano se coronó campeón del mundo con la selección del gallo.