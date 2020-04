Kaká y los peores fichajes de Florentino Pérez en el Real Madrid

El brasileño, que este miércoles cumple 38 años, no tuvo el rendimiento esperado en el Bernabéu; ¿qué otras contrataciones le fallaron al presidente?

El 2 de junio de 2009, Florentino Pérez se reunió con Adriano Galliani, entonces vicepresidente del Milan, y con Bosco Leite, padre de Ricardo Izecson dos Santos Leite (Gama, 22 de abril de 1982), más conocido como Kaká, negociaron el traspaso del jugador brasileño al club español. Menos de una semana después, el Balón de Oro de dos años antes era fichado por los blancos a cambio de 65 millones de euros, siendo así el primer fichaje de la nueva era de Florentino Pérez como presidente de la entidad merengue. Además, se convertía en el octavo fichaje más caro de la historia del fútbol.

El 30 de junio, fue presentado como nuevo jugador del ante un estadio Santiago Bernabéu que registró más de media entrada. Tras una intervención de Florentino Pérez, que le daba la bienvenida citando su nombre completo, Kaká tomó la palabra y dijo estar ante "un día muy especial", cómo no. Obviamente, afirmó estar "muy feliz" y más de 50.000 espectadores le ovacionaron.

Pero Kaká no rindió como se esperaba.​ El brasileño, que este miércoles cumple 38 años, no tuvo el desempeño que todos imaginaron en el Bernabéu, ese que le había valido ser considerado el mejor futbolista del mundo en 2007. Sin embargo, no fue la única contratación que le falló al presidente. En ese sentido, merece la pena repasar los peores fichajes que cerró en los más diez años que lleva Florentino Pérez en el cargo, en dos etapas distintas.

ALTINTOP

Llegó libre y como un jugador que podía jugar en varias posiciones, pero la realidad es que no lo hizo bien en ninguna de ellas.

PEDRO LEÓN

Su mala relación con Mourinho dio pronto al traste con sus opciones en el Real Madrid. Al portugués no le entró por el ojo y apenas tuvo oportunidades. Es célebre la rueda de prensa de Mourinho en Milán, "hablais de Pedro León como si fuese Zidane o Maradona"

MICHAEL ESSIEN

Cedido a última hora del último día del periodo de fichajes, el ghanes no cumplió ni en el mediocentro ni en el lateral derecho. Se volvió al de la mano de Mourinho cuando éste dejó Madrid.

FABIO COENTRAO

Los blancos pagaron por él 30 millones de euros al cuando despuntaba pero nunca ha terminado de justificar ese gasto. Marcelo le quitó el puesto y desde entonces estuvo cedido en el Mónaco, regresó para ser suplente perpetuo y se marchó otra vez cedido al Sporting de . En agosto de 2018, regresó al Rio Ave, luego de 11 años, club donde se formó profesionalmente.​

JONATHAN WOODGATE

Uno de los centrales más prometedores del fútbol británico al que las lesiones truncaron gran parte de su carrera. No lo hizo tan mal, pero jugó poquísimos partidos.

FLAVIO CONCEIÇAO

Lendoiro sacó por el brasileño una auténtica millonada tras unas buenas temporadas en el Deportivo La Coruña. El Bernabéu la tomó con él muy pronto y no pudo explotar.

WALTER SAMUEL

Uno de los centrales más valorados del mundo, fichado por 25 millones de euros. En se le conocía como 'Il Muro', aunque en Madrid no hizo honor a su apodo. Una temporada y volvió a .

THOMAS GRAVESEN

Empezó gustando en el Bernabéu por su carácter, pero pronto se terminó la paciencia con él. Inventó la 'Gravesinha', una jugada en que clavaba la rodilla en el suelo y ponía en riesgo ligamentos y menisco.

CARLOS DIOGO

Una de las mayores promesas sudamericanas que apenas tuvo oportunidades, y que cuando las tuvo no rindió al nivel esperado. Se fue muy rápido del equipo.

ANTONIO CASSANO

'Talentino' dejó muestras de su clase, pero a cuentagotas. Fue más famoso por sus salidas nocturnas y su sobrepeso, el que no tenía ningún problema en reconocer.

ROBINHO

Llegó como una de las mayores promesas del fútbol mundial, y aunque su rendimiento no fue del todo malo, nunca cumplió las expectativas. Se fue al buscando ser el mejor jugador del mundo. No lo logró.

KAKÁ

Económicamente es probable que sea el peor fichaje de la historia blanca: 65 millones de euros por uno de los mejores futbolistas del mundo, pero en Madrid nunca encajó. Se fue tras cuatro temporadas en las que tuvo más pitos que aplausos.