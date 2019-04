El , que eliminó sorprendentemente al , y la , que remontó con un hat-trick de Cristiano Ronaldo ante el , se miden a las 21:00 horas de en Turín, por la vuelta de los cuartos de final de la . El luso ya marcó en la ida disputada en Amsterdam y querrá volver a hacerlo en casa para meter a su equipo en semifinales. A continuación, repasamos los goles, el resumen y las estadísticas del encuentro jugado en .

SIGUE EN DIRECTO EL JUVENTUS - AJAX

CR7 Goal & the Drama that went on his Favour #CR7 #Ronaldo #Juventus #JuveAjax pic.twitter.com/mWRh1AXrdq