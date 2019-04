Juventus vs. Ajax, por la Champions League: goles, polémicas, resumen y estadísticas

Los eventos más importantes del encuentro de Turín, en vivo.

El , que eliminó sorprendentemente al , y la , que venía de remontar con un hat-trick de Cristiano Ronaldo ante el , se midieron en Turín, por la vuelta de los cuartos de final de la , y hubo otro batacazo. El luso ya marcó en la ida disputada en Amsterdam y volvió a hacerlo en casa. Sin embargo, no le alcanzó para meter a su equipo en semifinales. A continuación, repasamos los goles, el resumen y las estadísticas del encuentro jugado en .

CÓMO Y CUÁNDO SE JUEGAN LAS SEMIFINALES

VÍDEOS

World class save from Szczesny to keep Juventus in the game. pic.twitter.com/G9w3beSvB0 — Darren (@DF_Arsenal) 16 de abril de 2019

RESUMEN