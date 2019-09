La Juve descarta el intercambio Rakitic-Bernardeschi

El club italiano rechaza el trueque propuesto por el Barcelona mientras Rakitic se autodescarta para jugar con Croacia para no comprometer su futuro.

MERCADO

La quiere pescar en el . La vecchia signora le planteó este fin de semana al club azulgrana un intercambio de centrales e insitió en la posibilidad de que Daniele Rugani vistiera de azulgrana a cambio de los servicios de Samuel Umtiti o de Jean-Clair Todibo, una propuesta que el Barcelona no tardó en rechazar al tener cerrada la nómina de centrales pero, ante la insistencia de la Juventus en Ivan Rakitic, el club catalán planteó un intercambio con Federico Bernardeschi.

Las partes se dieron un margen prudencial de tiempo antes de tomar una decisión que, de producirse, debía ser antes de hoy a medianoche, cuando cerrará el mercado. Descartada toda posibilidad de que Umtiti o Todibo se marchen a la Juventus a cambio de Rugani, hoy lunes la Juventus ha respondido al Barcelona y ha descartado el intercambio entre Rakitic y Bernardeschi. El extremo italiano, de veinticinco años, gusta al Barcelona desde que destacara en la y diera el salto a la Juventus el verano de 2017 pero el club italiano no está por la labor de sacárselo de encima.

De hecho, hasta la fecha la Juventus siempre ha cerrado la puerta a discutir por Bernardeschi, un jugador habitualmente titular en el cuadro bianconero a pesar de que el pasado fin de semana no disputara ni un solo minuto en la victoria de su equipo frente al . Mientras, Rakitic vive pendiente de su futuro como no lo hacía desde que abandonó el hace seis años y el seleccionador croata, Zlatko Dalic, confirmó hoy mismo que "Ivan descartó su presencia debido a su situación en su club, hay muchos jugadores pendientes de un traspaso y si alguno no se siente listo para jugar es mejor que no venga".