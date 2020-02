Justin Kluivert, en DAZN: "Mi ídolo siempre fue Cristiano Ronaldo"

El holandés se sincera en una entrevista en DAZN Italia en la que admite que "cuando llegué al calcio era terrible en la fase defensiva".

Justin Kluivert, el hijo mayor de Patrick, que despunta en la , concedió una entrevista a DAZN en la que repasó su trayectoria en el mundo del fútbol profesional y confesó que su ídolo desde que era un crío no es otro que Cristiano Ronaldo. "Por lo que es dentro y fuera del terreno de juego siempre fue mi ídolo". El holandés explicó que "le admiro desde que era un niño, todavía le sigo pero no tengo ninguna foto con él", aunque quizá cuando el cuadro giallorosso se cruce con la tiene ocasión de pedírsela.

El juego de Ronaldo ha influenciado el suyo, según explica. "Me gustaría regatear a cuatro o cinco en cada partido pero ya no es tan fácil, no siempre tengo éxito pero mi idea es lograrlo". De hecho, su adaptación al calcio no ha sido fácil. Acostumbrado al fútbol holandés, más pendiente del ataque que de la defensa, pudo brillar en el capítulo ofensivo desde el primer partido. "Nunca olvidaré mi debut ante el , fue mi primer partido con la Roma y le di una asistencia a Dzeko, fue como un sueño, fue maravilloso ser decisivo de forma inmediata".

Sin embargo, "cuando llegué era terrible en la fase defensiva y en Italia si no juegas para los demás ni siquiera pisas el terreno de juego". Ese es el aspecto del juego en el que más está creciendo en la Roma. "Me concentro mucho en esto, tenía muchos problemas en esta fase, tienes que probar que eres capaz de estar con y sin balón" confiesa Kluivert, quien no olvida cómo "mi padre marcó en la final de la y no la ganó, quiero la misma foto pero ganándola" en memoria a la segunda final consecutiva que el disputó para perder con la Juventus en 1996. "¿Con qué camiseta? Espero vestir la de la Roma pero no puedo leer el futuro, está todo por escribir" concluyó.