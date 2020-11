Junior lo sufrió ante Chicó, pero consiguió meterse en la fiesta de fin de año

Junior derrotó 3-0 a Boyacá Chicó en la última jornada de la Liga 2020-I y se metió en el grupo de ocho que disputarán los playoffs. El Tiburón se volvió a meter en la fase final para marcar presencia e ir en búsqueda de un nuevo título tras sus últimos éxitos en dos de las últimas tres ediciones del torneo.

El equipo de Amaranto Perea dominó el primer tiempo de forma total pero la desesperación de convertir para quedarse tranquilo con la victoria parcial hizo estragos a la hora de definir. El Rojiblanco no podía concretar pero el ajedrezado ni siquiera pudo patear al arco en la primera mitad.

De la misma manera comenzó el complemento, incluso con una mayor necesidad del gol pese a que los resultados no lo dejaban fuera. Hasta que a los 71 minutos, el arbitro concedió penal y Miguel Borja trajo la tranquilidad tan deseada con su definición y el primer tanto.

Una vez abierto el marcador, el Tiburón se destapó y el arco ya no se veía tan pequeño. A los 80', luego de una rápida transición, Fredy Hinestroza lanzó el pase al medio y Teofilo Gutierrez la empujó para ampliar la diferencia.

