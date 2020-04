Junior Firpo: "Arturo me sorprendió mucho: es un cacho de pan"

El lateral dominicano elogió al chileno por ser un valor positivo que le da alegría al interior del Barça. Además, quiere actuar en La Casa de Papel.

Junior Firpo está feliz en el y habló en extenso al respecto en pleno confinamiento por el coronavirus. Se encontró con un camarín abierto a los jóvenes, un ambiente que no se esperaba por la calidad de protagonistas del equipo. "Hay un vestuario sano. Hay jugadores que han ganado tantísimo y son tan buenos que yo me esperaba otra cosa a lo que me encontré. Intentan que siempre el ambiente sea bueno", relató en una charla con el canal de YouTube del club, en el que destacó, por sobre los demás en esta faceta, a Arturo Vidal.

"Por destacarlo muchísimo, Arturo me sorprendió mucho. Era todo lo contrario a lo que yo pensaba. Al final, lo ves y es un tipo lleno de tatuajes, con la cresta que parece un luchador y un guerrero. Es un cacho de pan, muy buena persona, siempre intenta hacer reír a los compañeros haciendo gracias. Fue el que más me sorprendió conforme a lo que yo pensaba"

Sobre sus vínculos más cercanos en la plantilla, el dominicano que llegó desde el narró que son "con Moussa (Wagué) y Ansu, pero Moussa se ha ido. De la plantilla actual, con Ansu. Somos jóvenes y nos gustan las mismas cosas. Nos enviamos bailes por Instagram todo el día y hemos creado muy buena afinidad tanto dentro como fuera del campo".

Más equipos

El marcador de la punta izquierda tiene la mejor imagen de Quique Setién, con quien ya había compartido en el Villamarín. Marcó que "es una relación buena, de entrenador a jugador. El míster fue el primer entrenador de la élite que confió en mí, me subió del filial al primer equipo y me dio esa continuidad que yo necesitaba para hacerme futbolista. El destino nos ha cruzado en Barcelona y sigue siendo la misma persona y comportándose igual conmigo".

Todas las noticias del Barça en vivo

Cuando se le pidió hablar de su serie favorita, no dudó que es La Casa de Papel, misma de la cual vio la cuarta temporada en un solo día "solo con pausas para comer e ir al baño". "Que me llamen que me pongo el mono. Yo sería atracador y me llamaría Punta Cana", culminó cuando se le preguntó por su disponibilidad de actuar, noción que consignó en la semana Darko Peric.

El King juega basket y lo comparan con Harden

Junior suma 1.198 minutos oficiales entre todas las competencias desde que se calzó la blaugrana. Su primer y único gol hasta ahora se lo anotó al .