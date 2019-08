Julio Comesaña agredió a su colega Lucas Pusineri

Un incidente entre el uruguayo y el argentino calentó el final del juego entre Cali y Junior en Palmaseca. Hablaron los protagonistas.

El cierre del compromiso que el Deportivo Cali le ganó sobre la hora al Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa Águila, terminó con un lamentable y bochornoso incidente entre los técnicos de las escuadras.

Con el pitazo final del juez, jugadores y miembros del cuerpo técnico de cada escuadra saltaron a la cancha para saludarse entre sí, pero las cosas no terminaron bien entre Julio Comesaña y Lucas Pusineri.

Mientras se saludaban, el uruguayo técnico del Junior, agredió físicamente a su colega argentino. Las imágenes captadas por la transmisión oficial, muestran claramente cómo Julio Avelino primero empuja y luego golpea a Pusineri, aparentemente sin motivo alguno.

El video también muestra empujones de el timonel 'Tiburón' a los jugadores del Cali, Matías Cabrera y Juan Dinenno, quienes se acercaron a él para tratar de calmarlo, al igual que los propios jugadores del equipo rojiblanco.

En la conferencia de presa, cada uno expuso su versión de los hechos. "Entré a la cancha a decirle lo que pienso al árbitro, no a insultarlo. Le dije que se dejó presionar y que había que tener carácter. Cuando ya venía, vino Pusineri y le dije 'te felicito pero déjame'. Cuando sigo me da un cachetazo en la espalda y una cosa es un cariño y otra un cachetazo", dijo Comesaña sobre su aireada reacción. "Pusineri me dio un cachetazo por detrás al final del partido, eso yo no lo tolero. Yo estoy grande, he andado bastante en el fútbol. Uno se cansa", agregó.

Pusineri por su parte, entregó otra versión y trató de restarle importancia entendiendo que son calenturas del momento: "Sinceramente yo fui a saludar a los jugadores, me crucé con Julio, me felicitó, después se vio que hubo algo de calentura, pero no pasó nada. Es una persona que admiro, tiene recorrido y los ánimos no eran los mejores para él. Solo queda en eso y nada más".

Comesaña podría recibir una sanción de oficio por parte de la Dimayor teniendo en cuenta el antecedente de Juan Carlos Osorio, técnico de , tras el incidente con el juez central del partido entre el Verde y Santa Fe por la Copa en su fase anterior. Osorio recibió tres fechas de sanción en la Copa y dos meses de suspensión en todas las competencias, la cual paga actualmente.