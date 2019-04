Julián Vázquez se apunta como el próximo Chucky Lozano

Julián Vázquez pertenece al Real Salt Lake de la MLS.

Julián Vázquez, delantero mexicoamericano, no ha debutado con el de la , pero se dice con las condiciones de Hirving Lozano, mexicano que milita para el Eindhoven.

"Me gusta tener el balón en mis pies y me gusta driblar, algo así como el Chucky Lozano. En todos me dicen 'El Gringo'", dijo el seleccionado nacional Sub18 al Diario AS.

Vázquez destacó la "admiración" hacia Rayados de y Jonathan González. Jona llegó al equipo regiomontano proveniente de Santa Rosa, California luego de las visorias en el programa "Sueño Alianza" de Alianza de Futbol.

"Ahora admiro mucho lo que hace Monterrey, me identifico con Jonathan González ya que ambos tenemos similitudes en nuestro proceso con las selecciones menores en los y México", expresó.

Respecto a representar al Tri y no al combinado de las Barras y las Estrellas, dijo: "Jugar para México ha sido un sueño para mi padre y es maravilloso el estar viviendo el sueño de él".