Julen Guerrero, en Goal: "Vivo el fútbol como cuando era jugador"

Julen Guererro (Portugalete, Vizcaya, 7 de enero de 1974) tiene en sus manos a una de las generaciones más prometedoras de la selección española, la 2005. Dirige a un grupo de chicos que juega el juega el Europeo en Israel y que lucha por el décimo título en el máximo torneo continental. El comienzo no pudo ser mejor gracias a la victoria contra Turquía por 2-0. El seleccionador tiene claro como quiere que sea su equipo: valiente, comprometido y unido. Así lo ha trabajado en los casi cuatro años que trabaja como entrenador de las categorías inferiores de la selección y lo explica en Goal.

Sí, debemos estar contentos. Fue un partido muy completo, sabiendo que siempre es difícil el primer partido. Turquía era un equipo físicamente muy fuerte y apretó los 90 minutos. Nos tocó sbreponernos a ese despliegue físico. El equipo supo manejar el partido. Tuvimos el balón y supimos llegar cerca del área. Quizás nos faltó ese último pase, pero llegamos muchas veces que es lo importante.

España fue muy valiente en todo momento, sacando la pelota desde atrás incluso cuando más apretaba Turquía. ¿Se puede decir que es una de las señas de identidad de este equipo?

Sí, sin duda. Que hagamos que los chavales tengan personalidad para jugar siempre el balón, tener el control del juego y que se juegue a lo que nosotros queremos. Sabiendo siempre que los rivales también te estudian y tratarán de evitarlo. Nosotros queremos llevar el peso de los partidos y tratamos de manejarlos de esa forma.

¿Qué tan importantes son Boñar y Yarek para la idea de juego que tiene?

Son fundamentales. También el portero, que nos dé continuidad en el juego. Desde atrás, todos los que estén y sabiendo como nos aprieta el rival, aportan soluciones para que el equipo empiece a encontrar las siguientes líneas. El equipo desde el principio se encuentra cómodo, son valientes para poder hacerlo y está trabajado para poder darle continuidad a esa forma de jugar. Siempre sabiendo nuestras cualidades y las situaciones del rival, estudiándolos para saber cómo nos pueden contrarrestar.

En el debut fue Iker Bravo el que más claridad tuvo cerca del área rival. ¿Qué tan importante es para este equipo?

Iker lleva conmigo desde la Sub-15, por lo que conoce perfectamente la forma de jugar. Nosotros conocemos bien sus condiciones y las intentamos aprovechar. Es un jugador que te da, además de la finalización, continuidad al juego, se mete bien entre líneas, es fuerte, aguanta el balón, juega con rapidez... Es un jugador que nos puede dar muchas cosas. Nosotros lo sabemos, el equipo lo sabe y como con otros jugadores: tratamos de potenciar las cualidades de todos.

Nono y Quetglas son, para muchos, los dos mejores porteros de su generación ¿Qué le hace decantarse por el primero?

Con el que pongamos estamos tranquilos. Sabemos que nos ayudan mucho, en el aspecto defensivo y en el ofensivo. Lo que pasa es que te tienes que quedar con uno y ha empezado Nono, pero tenemos confianza en cualquiera de los dos. Ambos son de nuestro estilo de juego. A partir de ellos empezamos la fase ofensiva, ya sea comenzando ellos o cuando nos dan continuidad al juego. Son dos porteros con buen golpeo de balón. Nosotros nos situamos para que ellos tengan opciones para darnos esa continuidad. Lo que les pedimos es porque nos los pueden dar.

Es innegable que está generación tiene mucho talento y algunos empiezan a dar sus primeros pasos en el profesionalismo, pero en estas edades influye mucho el aspecto mental. Usted que lo vivió como jugador, ¿cómo se trabaja esa parte psicológica y cómo se le puede transmitir calma a los chicos?

En el día a día. Los mensajes que transmito en las charlas o cuando hablo con ellos es así. Nosotros necesitamos lo mejor de cada uno y que lo pongan al servicio del equipo. Se ha visto a un equipo muy trabajado y muy unido. Que ha conseguido que jugadores con calidad trabajen a destajo. Todos saben que lo fundamental es el grupo, tanto en ataque como en defensa. Esa fortaleza es la que nos puede seguir dando triunfos. No tenemos ningún problema en ese sentido, lo hemos trabajado desde el primer partido que hemos tenido esta temporada en agosto. Es la clave de que podamos seguir quemando etapas y ganando partidos. Ellos están muy concienciados.

Esta generación se conoce bien y han trabajado contigo desde hace varios años. ¿Esa unión es la principal fortaleza de este grupo?

Sin duda. Lo trabajamos mucho tanto dentro como fuera de los entrenamientos, haciendo dinámicas de grupo, charlas en los que dejamos claros estos mensajes... Igual que elegimos un portero hay que elegir otros diez, y todos están preparados por ese motivo. Porque al final cuando salen tienen las ideas claras. Saben lo que tienen que hacer y se vacían por el grupo. Es el mensaje que desde el principio he tratado de trasladarles. Me da mucha satisfacción ver que se sacrifican al máximo en lo que necesite. Cuando jugamos y también cuando hay que arrimar el hombro para defender. Esa es la clave.

De cara a este Europeo, ¿qué errores cree que puede cometer este equipo o que hándicaps tiene en la lucha contra el resto de favoritas?

Tenemos el máximo respeto a todas las selecciones y eso es fundamental. Sabiendo que, como dices, es un torneo corto y si tienes un día malo te vas para casa. Trabajamos en la mentalidad del grupo. Hemos ganado un partido pero ya estamos pensando en el siguiente. En descansar y en saber prepararlo bien. Saber entrenar y llegar en las mejores condiciones. Lo afrontamos con esa mentalidad de que cada partido lo queremos ganar. Está claro que es difícil ganar un campeonato de estos, pero el grupo está mentalizado para en cada partido dar lo mejor nosotros. Y sobre todo que ellos vayan creciendo y madurando, que es lo más importante.

¿Hay alguna selección en el torneo que le de más respeto o que considere que puede ser principal candidato?

Hay varios que pueden serlo. Nos hemos enfrentado a la mayoría de ellos durante el año y sabemos del potencial que tienen. Creo que mirar más adelante... Pfff... Nosotros ahora tenemos Bélgica y Serbia que es en lo que tenemos que centrarnos. Luego ya veremos el cruce, veremos del otro lado quiénes son los que avanzan. Estamos centrados en lo que tenemos y no miramos más allá. Creo que es un desgaste innecesario y tenemos todas las energías puestas en Bélgica. Sabemos que si sale bien damos un pasito más.

¿Es muy diferente el Julen entrenador del Julen jugador?

No. Mi forma de vivir el fútbol es muy parecida. Transmito lo que siento: cómo me he preparado, cómo veo la forma de jugar, cómo preparo los partidos, cómo desde muy joven he sido lo mayor profesional posible, cómo me he cuidado para cumplir un sueño en el cual ellos están ahora... Es lo que trato de transmitir. Que sepan que para llegar a la élite hay que ir cumpliendo unos plazos. Entender que hay una forma de vivir y de sentir el ser profesional y vivir del fútbol. La misma pasión que tenía jugando al fútbol la transmito como entrenador.

¿Qué es lo que un equipo de Julen Guerrero no puede ser y qué es lo que sí o sí deber ser?

Principalmente, queremos sacar el máximo rendimiento de cada uno. Que todo el mundo se sienta cómodo. Que en el terreno de juego sepa sacar su potencial y cuando salga lo haga convencido. Y que todo ello lo ponga al servicio del equipo. Para mí es muy importante la unidad del grupo y la venimos trabajando. Eso es lo que nos va a dar más fuerza. Si estamos unidos y ayudamos a que saquen la calidad que tienen, además de que cada un sepa lo que tiene que hacer y cómo se tiene que mover. Si juntamos todo eso y lo ponemos al servicio del grupo, todos se van a sentir a gusto y va a tener su sitio.