Jürgen Klopp: "No sé nada de Monterrey"

El entrenador del Liverpool reveló que desconoce a su rival en el Mundial de Clubes.

Liverpool tendrá su primer enfrentamiento en el Mundial de Clubes ante Monterrey en las semifinales del campeonato. Sin embargo, los Reds no tienen mucho conocimiento acerca de su rival, la y su estilo de juego, así lo reveló su entrenador Jürgen Klopp previo al duelo por la final del torneo.

Monterrey consiguió su boleto para enfrentar a los campeones de la tras vencer al conjunto del Al-Sadd por marcador de 3-2. Probablemente ese sea el partido que tomará de referencia Klopp, ya que admitió que no ha podido ver sus enfrentamientos ni los de la Liga MX.

"Estoy seguro que el futbol mexicano tiene una liga fuerte, pero no es fácil verlo aquí así que no sé mucho más sobre ella. No sé nada de , pero es muy importante saberlo", sentenció Klopp para Fox Sports. Ahora, con el partido en puerta, el director técnico del tendrá que ver de cerca cómo funciona el cuadro de Antonio Mohamed para poder avanzar a la final.

Estas declaraciones se suman a las que dijo hace un par de semanas en donde se rindió en elogios para Hirving Lozano, solo que ahora fue Raúl Jiménez a quien alabó como un gran centro delantero. "Honestamente no sé mucho sobre el futbol mexicano, no hemos tenido la oportunidad de ver muchos partidos especialmente yo. Obviamente hay un montón de jugadores provenientes de , pero Raúl Jiménez es un impresionante embajador del futbol mexicano podría decir: ¡Qué delantero es! Realmente bueno", puntualizó