Judelin Aveska, el ex River que llega al gol en la pandemia

Taiwán comenzó hace un mes a desarrollar la Premier local y el central que bajó el Cholo del Millo le saca provecho a su privilegiado juego aéreo.

FÚTBOL EN MEDIO DEL COVID–19

Judelin Aveska es un defensor que nació en Port-Margot en 1987 y defendió la Selección de Haití en , , Copa Caribe y Clasificatorias Concacaf rumbo a 2010, 2014 y 2018. Con 32 años, el espigado de 183 centímetros dejó , volvió a la Liga de Taiwán, una de las seis que 'sobrevivieron' en tiempos de coronavirus y la misma que lo acogió por primera vez en 2018, unos meses después de que le pusiera punto final a su aventura en :

El zaguero central, expuesto está, es un trotamundos. Lo formó River, de hecho Simeone le cerró las puertas por los cupos de extranjeros, como le confirmó a La Tercera durante su etapa en el histórico Santiago Morning, con quienes no logró pelear el ascenso por la suspensión anticipada del torneo con motivo de la crisis social chilena. Al Millonario llegó en 2007 y alcanzó a jugar en Cuarta y en la Reserva, sin dar el salto al plantel del primer equipo porque co.

"Debuté con Gimnasia en La Plata, ganamos y gracias a Dios anduve re bien. Ese día fue oficialmente cuando pasé a la Reserva. Después Tapón (Jorge Gordillo) dejó la cuarta, agarró la Reserva y fue otra cosa, me sentía más cómodo. Cuando llegamos a Buenos Aires, me llamaron a una oficina y me dijeron que no iba a haber cupo de extranjeros porque iban a traer figuras de afuera para reforzar el equipo. Llegaron Alexis Sánchez, Sebastian Abreu y dos más", le dijo en su momento a Infobae en una entrevista. Eso sí, concentró con los profesionales y firmó un contrato de 5 años que se pasó a préstamo en Independiente de Rivadavia.

Más equipos

El diestro fue a de Jujuy, a Juventud Unida de San Luis, a Almagro, a Mohun Bagan de la B de , a Atlético , a Colegiales y a Deportivo Maipú antes del salto a Clan Juvenil en su primer experiencia en la Primera División, pero de Ecuador. En Chile estuvo en la B en medio de su irrupción y su regreso al Hang Yuen de New Taipei City, que brega por el único cupo que entrega la competición a la AFC Cup, la segunda copa internacional en importancia del continente tras la Champions de Asia.

En la cuarta fecha de un torneo que se juega en la madrugada sudamericana, le hizo el único tanto de la jornada al Ming Chuan University mediante un cabezazo en el área chica tras una jugada de balón parado y toques en busca del arco visitante. Su equipo, desde que se fundó la liga en 2017, siempre ha salido tercero. Allí, un ex River que se convirtió en un viajero estrella, es titular indiscutido con 343 de 360 minutos jugados, el gol que al grupo le valió tres puntos para mantenerse en la parte alta y solvencia defensiva al servicio del fútbol asiático.

Taiwán informó el 8 de mayo 440 infectados y 6 muertes por la enfermedad que mató a 274.983 alrededor del mundo hasta la fecha indicada. Pero es normal ver en los partidos de la premier taiwanesa a los staffs de ambos equipos con mascarillas y los cuidados necesarios para evitar más contagios.